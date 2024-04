Per Sant Jordi, cap infant sense llibre nou

El Tastet de Sant Jordi és una festa pensada per a les famílies.Instagram @tecletes

De manera similar al que es fa per Nadal, amb la recollida de joguines noves, l’associació tarragonina Tecletes ha tornat a posar en marxa la campanya Que tothom enceti un llibre per Sant Jordi! La idea és fer una recollida solidària de llibres infantils nous, que seran entregats a l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de la ciutat perquè els regali per Sant Jordi a famílies en situació vulnerable.

L’any passat, aquesta mateixa campanya va aconseguir un total de 245 llibres, gràcies a editorials locals i a donacions d’entitats i de particulars, així com d’autors i il·lustradors tarragonins. Enguany, com a novetat, s’han sumat a la campanya les llibreries de la ciutat, que faran la funció de punt de recollida dels llibres.

D’aquesta manera, fins al pròxim dilluns, 8 d’abril, es podrà fer entrega dels llibres nous als punts adherits a la campanya, que ja llueixen un cartell identificatiu. Concretament, aquests són Abacus, Llibreria L’Hamaca, Llibreria Adserà, Llibreria La Capona i Llibreria El Soterrani de Tarragona.

En paral·lel a aquesta campanya solidària, Tecletes ja està organitzant una nova edició del Tastet de Sant Jordi, que enguany se celebrarà el diumenge 21 d’abril. Aquesta festa literària per a les famílies, que enguany arriba a la setena edició, tornarà a reunir editorials, autors i il·lustradors locals en una festa a la mida dels nens i nenes.

Durant el matí del dia 21, tota la canalla podrà llegir i remenar contes, participar en tallers, disfressar-se, intercanviar llibres i gaudir d’altres activitats pensades especialment per a ells. La idea d’aquesta jornada és oferir a la canalla un Sant Jordi a la seva mida, a un ritme més tranquil i sense aglomeracions ni dificultats per accedir als llibres. D’aquesta manera, a més, es promou la tria conscient dels llibres, allunyant-la de la compra impulsiva o accelerada.

Tecletes és una associació nascuda el 2008 a Tarragona, i està formada per famílies que reivindiquen una paternitat i una maternitat actives. A més d’organitzar festes amb aquest esperit en les dates més assenyalades, també promouen activitats com el Projecte Horitzons, en què les famílies comparteixen estones d’oci amb els avis de la Residència de la Mercè de Tarragona.