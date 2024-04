El patrullatge amb drons atura l’onada de robatoris a Boscos de Tarragona

Els drons de la Guàrdia Urbana disposen de càmera tèrmica per a patrullar a la nit.Guàrdia Urbana de Tarragona

El patrullatge nocturn amb drons de la Guàrdia Urbana ha aturat l’onada de robatoris al barri de Boscos de Tarragona. El desembre i gener passat, el veïnat va patir uns vuit robatoris a domicilis, sobretot a la zona de Golden Park. «Els lladres entraven per les zones més boscoses, com el Camí de la Budellera», exposa José Guijarro, sotsinspector de la Guàrdia Urbana i responsable de l’operatiu al barri.

En un cert moment, els residents van decidir mobilitzar-se, organitzant patrulles veïnals nocturnes per intentar combatre els furts que patien. Des del passat desembre, es van acordar mesures entre els cossos de seguretat per a intensificar el patrullatge a la zona. «Vam establir un dispositiu de controls exhaustius als carrers, més a prop de la Budellera i Mas d’Enric», apunta Guijarro.

A més, el cos va demanar permís a la Direcció General de Seguretat per patrullar amb drons de forma intensiva. «La càmera tèrmica que tenen els drons és capaç de detectar cossos humans a les zones boscoses», explica el sotsinspector. Guijarro exposa que aquesta mena de dispositius voladors «tenen un efecte dissuasiu».

Efecte dissuasiu

«Aquests delinqüents acostumen a fer una prospecció del terreny prèvia. Si veuen que tenim la carpa i la furgoneta del dron, canvien d’ubicació», afegeix. En els primers tres mesos de l’any, no s’ha notificat cap robatori a les cases de la zona. L’efecte positiu va més enllà de la incidència, ja que, segons indica el sotsinspector, «els veïns se senten més segurs».

El cos també compta amb diverses càmeres a la zona, que tenen reconeixement de matrícula. De cara als pròxims mesos, la intenció de la Guàrdia Urbana és acabar el pla de pressió inicial. «A partir d’aquí, la idea és continuar d’una forma més discontínua», diu Guijarro. Abans de l’estiu, el cos de seguretat ja comença els dispositius de temporada a les platges.

Autorització demanada

La Guàrdia Urbana també ha demanat autorització per a utilitzar el dron a la zona de la Móra i de Cala Tamarit. «Les càmeres dels drons només són de vigilància i comencen a gravar quan es detecta algun indici penal», sentencia el sotsinspector. Els permisos de la Direcció General de Seguretat són per un mes, amb opció a pròrroga. «Les gravacions es mantenen amb l’expedient corresponent. Si no n’hi ha, al mes es destrueixen les cintes», conclou Guijarro.

Campanya porta a porta

D’altra banda, la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra han començat una campanya de porta a porta al barri de Boscos. «Aquesta acció és complementària i busca obtenir més dades dels domicilis per a millorar la seguretat», explica Guijarro. Els agents també donen consells als veïns. «Són recordatoris evidents, però que a vegades ens n’oblidem. Quan t’entren a casa, la sensació de vulnerabilitat t’envaeix i intentem retornar aquesta seguretat», rebla el sotsinspector.