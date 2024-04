Un ‘Iftar’ popular per apropar la cultura africana a Tarragona

detail.info.publicated Marta Omella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Associació de Dones Africanes de Tarragona celebrarà, per segon cop, un Iftar comunitari. El sopar popular s’organitza amb el suport de la Confraria de Pescadors de Tarragona, l’entitat padrina de l’associació, i tindrà lloc aquest divendres 5 d’abril a partir de les 18 h a l’Espai Entitats del Serrallo.

L’Iftar és l’àpat amb el qual es trenca el dejuni durant el Ramadà després del maghrib, és a dir, la posta del sol. L’objectiu d’aquesta activitat, ha explicat Marian Thioube, la presidenta de l’associació, és regalar menjar a les persones i donar a conèixer la cultura culinària d’Àfrica.

D’aquesta manera, l’acte té una doble funció, ja que busca la integració i l’intercanvi de cultures, i és també una obra social. «Ara mateix hi ha moltes persones que necessiten menjar, i durant el Ramadà la gent ha de donar i compartir. Per això aprofitem aquest mes per celebrar aquest sopar», explica Thioube.

Thioube ha manifestat també el desig de l’Associació de superar el darrer Iftar i arribar als 300 assistents. «Volem fer-ho millor que l’any passat. Hem treballat molt per aconseguir una bona organització», ha afirmat la presidenta.

A més, ha expressat gratitud pel suport que l’associació ha rebut per part de la Confraria de Pescadors de Tarragona i el seu president, Esteve Ortiz, que ha afirmat que és un «orgull per la confraria» poder col·laborar en l’acte, ja que «la convivència i la integració de les comunitats són positives i necessàries» per a ambdues.

Alguns dels plats que s’oferiran aquest divendres, tots cuinats per les dones voluntàries de l’associació, seran arròs amb peix, crestes, bunyols, cafè, infusions i sucs típics africans. La participació és gratuïta, però és necessari apuntar-se prèviament a través del correu electrònic de l’entitat.

L’Associació de Dones de Tarragona va ser fundada l’abril de 2023 i compta amb més de 50 famílies provinents de diferents països d’Àfrica. El seu objectiu és fomentar la seva inclusió a la ciutat, així com al conjunt de l’estat espanyol. També lluiten contra diverses injustícies com és el cas de la mutilació genital femenina, la violència de gènere i els matrimonis infantils. A més, donen suport a famílies monoparentals.