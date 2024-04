Comencen a instal·lar el parquet al Palau d'Esports Catalunya

Aquest dimecres han començat les obres per al muntatge del nou parquet al Palau d'Esports Catalunya de l'Anella Mediterrània. Els treballs, que s'allargaran 20 dies, consisteixen en la col·locació del parquet a sobre de l’actual paviment de formigó llis.

La instal·lació del nou parquet permetrà que aquest equipament esportiu municipal pugui acollir qualsevol tipologia de competició, ja que actualment també es disposa del parquet desmuntable amb els marcatges per a competicions de bàsquet i d’altres paviments aptes per altres disciplines esportives com ara el voleibol, l’handbol, la gimnàstica rítmica o el futbol sala.

Mentre durin els treballs, els clubs esportius que utilitzen el Palau d'Esports Catalunya per dur a terme els seus entrenaments es reubiquen en altres equipaments esportius municipals, al Palau Firal i de Congressos de Tarragona i en una instal·lació de la Universitat Rovira i Virgili.

Les obres van a càrrec de l'empresa DISSENY TEA, SL i tenen un pressupost de 314.600 euros, IVA inclòs.