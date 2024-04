Agredeixen al cap una persona a Tarragona després d'intentar-li sostreure una cadena

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut aquest nit tres joves, d'edats compreses entre els 18 i els 24 anys, per un presumpte delicte de robatori amb violència.

A les 23.30 h una trucada ciutadana ha alertat d'una possible baralla al centre de la ciutat. Tres patrulles de la policia municipal s'han desplaçat al lloc dels fets, on han trobat una persona lesionada, amb un sang el cap. La víctima ha informat que el cop no s’havia produït en una baralla, sinó en un intent de robatori, ja que tres individus l'havien agredit i havien intentat agafar-li una cadena que duia al coll.

A partir de la descripció facilitada, les patrulles han cercat els possibles agressors pels voltants i uns minuts més tard han trobat tres individus en un carrer que encaixaven amb la informació transmesa per la víctima. Un d'ells portava un cúter i un pal, amb el qual probablement s'hauria produït l'agressió, motiu pel qual tots tres han estat detinguts.

La víctima ha hagut de ser atesa a l'hospital, on ha rebut diferents punts de sutura.