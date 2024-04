Reparteixen set caixes d’intercanvi de llibres al carrer

Tarragona s’ha despertat avui amb set caixes d’intercanvi de llibres repartides per les places i carrers de la ciutat. L’objectiu d’aquesta acció anònima és promoure els llibres i la lectura entre els més petits i petites de la casa.

Les capses es troben al carrer Ixart, a la Vall de l’Arrabassada, a la Plaça dels Infants, a la parada d’autobús al carrer Colom, al Parc Sant Salvador, als Jardins del Banc d’Espanya i una darrera als barris de ponent.

Les caixes d’intercanvi estan decorades amb la tècnica del collage per diferents artistes i contenen una gran varietat de llibres. Aquestes petites prestatgeries s’han situat en punts estratègics de la ciutat perquè les famílies les trobin i puguin dipositar llibres que ja no utilitzin i agafar-ne d’altres per llegir-los al carrer o a casa. Aquesta mena d’accions socials i culturals cada cop són més populars a les ciutats arreu del territori.

La iniciativa s’emmarca en la commemoració del Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil, que es fa el 2 d’abril amb motiu del naixement de l’escriptor danès Hans Christian Andersen. Ell és l’autor d’obres com La Sireneta, L’aneguet lleig o El soldadet de plom.

Des del 1967

És un esdeveniment promogut des del 1967 per l’Organització Internacional del Llibre Juvenil i cada any s’organitzen nombroses activitats arreu del món, sobretot en escoles i biblioteques. Com cada any des de 1967, una secció diferent de l’International Board on Books for Young People (IBBY) és l’encarregada de la creació del cartell i d’un missatge per difondre la lectura entre els infants. Enguany, el país escollit és el Japó, amb les escriptores Eiko Kadono i Nana Furiya.