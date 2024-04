El Pony Pisador, Meritxell Nedderman i La Cosina actuaran al Festival Sota la Palmera

El Festival Sota la Palmera presenta una nova edició amb 35 actes o espectacles de diferents àmbits i disciplines artístiques, que es podran veure del 27 de juny al 3 d’agost, tots de caràcter gratuït.

El Festival manté la programació de caràcter setmanal. Els dimarts serà el torn del Cicle el Margalló, on a les 20h i en espais i racons singulars de la ciutat com la Plaça dels Sedassos, el fòrum de la colònia i Pla de la Seu, es podran veure actuacions de joves en el camp de la dansa i la música. Seguidament, els dimecres, arribarà un any més el cicle Àfrica a la Pantalla.

Els dijous serà el torn de Nits temàtiques, amb la participació de persones joves que a través de la programació d’estiu Tarragonajove s’involucren davant i darrera de l’escenari. Destaca la nova nit de la Màgia, que donarà el tret de sortida a la programació el 25 de juny coorganitzada amb el Festival Internacional Teatre Màgic, que portarà un vespre de diversitat de mags i magues d’estils i especialitats. Continuaran les habituals nits de Pallasses, de la dansa, de reggae i del rap, en aquesta darrera es destaca la programació de Meli Perea (Colòmbia- resident a Tarragona) i Masta Quba (Mèxic) cantants free style que treballen en projectes de hip hop feministes.

La programació musical de La Palmera arribarà els caps de setmana d’estiu, divendres i dissabtes; amb artistes com El Pony Pisador, Les Testarudes, Meritxell Nedderman, La Cosina, Svetlana o l'Orquestra Fireluche. Aquests compartiran escenari a la vegada amb grups del territori com Elena García, Roger Conesa, Don Simon i Telefunken, Maria Moss i Andrea Grau, entre d'altres.

Com en l’anterior edició el festival arribarà a diferents indrets de la ciutat i no només es realitzarà en aquest espai. La primera setmana de juliol hi haurà accions a Sant Salvador, Torreforta i el Passeig de les Palmeres, llocs on alguns dels grups i companyies participants de la programació, actuaran en carrers i places per apropar el festival a tota la ciutat.