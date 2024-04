Pas endavant per a l’ampliació de La Móra amb un centenar d’habitatges nous

detail.info.publicated Carlos Domènech Goñi Tarragona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’ampliació del barri de la Móra en direcció a l’A-7 està cada vegada més a prop. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Tarragona va aprovar inicialment el passat mes de novembre la urbanització del Polígon d’Actuació 63, ubicat a l’entrada del barri, en l’entorn del Mas de Marquès. En aquesta zona s’hi han projectat més d’un centenar d’habitatges nous, zones verdes i espais d’esbarjo. El projecte ja ha passat el període d’exposició pública i, segons han confirmat fonts municipals a Diari Més, ara s’estan elaborant els informes sectorials. Després, caldrà l’aprovació per part de la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat i, en darrer terme, l’aprovació definitiva per part del Consell Plenari de l’Ajuntament.

Els promotors són la Comunitat de Béns Marimon Mercadal Alfonso i CIA. El projecte d’urbanització, elaborat pel Despatx Milà, té la voluntat de reordenar la zona nord-oest de la Móra amb la inclusió en el pla del polígon 3 en la seva totalitat i d’una part del polígon 1. Aquests terrenys ja estan urbanitzats, malgrat que resten algunes cessions pendents de recepcionar per part de l’Ajuntament. Pel que fa al polígon 3, compta amb un projecte de reparcel·lació aprovat definitivament, però no està urbanitzat.

Els terrenys s’ubiquen a l’entrada del barri. Al nord limiten amb la línia del ferrocarril València-Barcelona, a l’est amb l’avinguda del Mediterrani, al sud amb les parcel·les urbanitzades del polígon 1 i a l’oest amb parcel·les de sòl urbà i amb sòl no urbanitzable. Es tracta, en conjunt, d’una superfície total de 119.826 metres quadrats.

Una de les claus del projecte d’urbanització és la construcció d’un vial que uneixi el carrer Alt Camp amb l’avinguda del Mediterrani. També és important l’adequació d’uns espais amb «cert valor paisatgístic», segons indica el document elaborat pel Despatx Milà, ubicats a tocar de les vies del tren.

El carril bici fins a Altafulla

Es preveu la construcció de més d’un centenar d’habitatges en diferents illes. En l’illa més propera a l’avinguda Mediterrani i a l’entrada del barri s’hi projecten 70 habitatges; en l’illa B, la més propera a Mas de Marquès, hi haurà la densitat més petita, amb 10 habitatges. L’illa C, la que s’ubica més al sud, comptarà amb una densitat de 15 habitatges i per últim, l’illa D, ubicada a l’est, té una densitat projectada de 19 habitatges. Tot plegat s’ubicarà al voltant del Mas de Marquès. Aquesta masia està protegida com a Bé Cultural d’Interès Local i s’ubica en el cim d’un petit tossal.

En el projecte d’urbanització s’han reservat uns espais, delimitats com a reserva viària, per a la construcció del carril bici que unirà Tarragona i Altafulla. El passat 12 de març, el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ja va aprovar l’expedient i el traçat definitiu del carril per a bicicletes i vianants, que anirà en paral·lel a les vies del tren. La urbanització del polígon té en compte aquest equipament i, de fet, l’unirà a un espai de zones verdes i d’esbarjo que comunicaran amb els futurs habitatges. En aquests espais s’hi han projectat zones amb aparells de gimnasia, bancs i jocs infantils.