Matías Alonso serà el candidat de Ciutadans a Tarragona pel 12-M

L'actual diputada de Ciutadans, Marina Bravo, repeteix a la llista de la formació com a número dos per Barcelona a les eleccions catalanes i David Andrés Díaz, vinculat a les joventuts del partit, serà el número tres en una llista amb Carlos Carrizosa al capdavant. Els seguiran la diputada Noemí de la Calle i el regidor de Premià de Mar José María Cano com a quart i cinquè per la província de Barcelona. Ciutadans també ha fet públic els caps de llista de les altres demarcacions. Matías Alonso repeteix per Tarragona. Mentre que hi ha canvis a Girona i a Lleida. Héctor Amelló ja va formar part de la candidatura el 2021 i ara serà el número u a Girona. Per Lleida, el líder veïnal Isaac Caballero encapçalarà la candidatura.

La llista ha estat aprovada pel Comitè Autonòmic de Ciutadans a Catalunya aquest matí i posteriorment l'ha ratificat el Comitè Nacional del partit. S'espera que demà dimecres es presenti públicament la candidatura en una roda de premsa a Plaça Espanya.