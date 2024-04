L’Espai Familiar torna al Parc de la Ciutat de Tarragona

L’Espai Familiar torna, aquest dijous 4 d’abril, al Parc de la Ciutat. Fins ara, aquest espai de jocs i relació adreçat a infants entre divuit mesos i quatre anys, s’ha dut a terme a la sala d’actes de l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona (IMET) i, a partir d’aquesta setmana i fins al pròxim 20 de juny, se celebrarà a l’aire lliure en el mateix horari, de 17 h a 19 h. En cas de mal temps, es farà ús de la sala d’actes de l’IMET.

En paral·lel, l’Espai Nadó, una activitat adreçada a famílies amb infants nascuts els anys 2023 i 2024, continua a la sala d’actes de l’IMET cada divendres de 10.30 h a 12.30 h fins al pròxim 21 de juny.

Per assistir tant a l’Espai Nadó com a l’Espai Familiar no cal inscripció prèvia, l’activitat és gratuïta i els infants han d’estar acompanyants almenys per un adult de referència. Durant l’activitat, els infants gaudeixen de nombroses propostes lúdiques i educatives i, a la vegada, les famílies veuen els petits i petites en acció fora de l’àmbit familiar i comparteixen vivències amb altres famílies i professionals.

Arts en família

També fins al pròxim 25 de maig i impulsat per l’IMET, està en marxa el projecte Arts en Família amb activitats adreçades a infants de zero a tres anys. S’ofereixen propostes musicals, sensorials i de moviment que tenen lloc a la sala d’actes de l’IMET els dissabtes al matí. L’activitat s’ofereix dos dissabtes al mes i la inscripció, gratuïta, s’ha de fer prèviament en aquest en aquesta secció del web de l’Ajuntament de Tarragona.

Totes les activitats estan emmarcades en el projecte Petita Infància impulsat per l’IMET amb l’objectiu d’ampliar les oportunitats educatives a infants d’entre zero i sis anys; i donar suport a les famílies en l’educació i la criança dels seus fills i filles.