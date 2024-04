Els tarragonins visiten els espais naturals de la ciutat per celebrar el Dilluns de Pasqua

detail.info.publicated Marta Omella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Dilluns de Pasqua és una de les dates més dolces del calendari, i és que els més petits de la casa són obsequiats amb la mona. A més, sovint s’aprofita aquesta celebració per reunir-se amb familiars i amics, i així poder gaudir d’aquesta tradició plegats i a l’aire lliure, ocupant espais naturals de Tarragona com el Parc del Llorito i el Parc del Francolí.

Alguns, com la Lorena Fortuny, prefereixen el primer. «La meva mare em portava al Parc del Llorito quan era petita. Ens agrada aquest espai perquè té taules, barbacoa, serveis, bar... Estem molt a gust». Igual que moltes altres, la seva família aprofita l’ocasió per fer una calçotada.

Mentre els adults fan la sobretaula, els més joves s’entretenen d’altres maneres. «M’agrada venir a menjar la mona al Llorito, perquè després de dinar puc anar a jugar al parc amb els altres nens», explica la Samai Gabarri.

Mentre prepara la carn a la brasa, l’Antonio Gutiérrez, president de l’Associació Gitana de Tarragona, explica que l’agrupació porta celebrant aquest dia al parc des de fa molts anys. «Preferim aquest espai a altres perquè aquí podem fer ús de la barbacoa. Tot i que ens encanta el Parc del Llorito, ens agradaria que la zona fos més àmplia, ja que les nostres famílies són molt grans i els nens necessiten més espai per jugar», apunta Gutiérrez.

En canvi, altres famílies són partidàries del Parc del Francolí. «El preferim a altres espais de la ciutat, perquè trobem que aquest és el més tranquil i segur per venir amb nens. La gespa és plana i tova, i poden jugar sense prendre mal», afirma la Rebeca Peterson. A més, els infants no són els únics que gaudeixen d’aquest indret. «Triem el Parc del Francolí cada any perquè és molt maco i còmode. És un espai molt especial, tant pels nens petits com per les mascotes», explica Sergio Bulina, que ha vingut des de València per visitar la seva família, la qual inclou a tres gossos.

Alguns enceten enguany aquesta tradició. «Feia molt de temps que no menjàvem la mona tots plegats, i aquest és el primer any que venim a celebrar aquest dia al Parc del Francolí. El meu fill ha triat el lloc i estem molt satisfets. L’espai és bonic, ampli, i està ben cuidat», explica el Paulino Ruiz.

