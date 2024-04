Un accident múltiple a l'AP-7 a Tarragona provoca retencions a l'autopista

El retorn a la feina d'aquest dimarts s'ha complicat per a molts conductors que circulaven per l'autopista AP-7 en sentit nord. Un accident múltiple a l'altura de Tarragona ha causat cues quilomètriques en direcció Barcelona i ha requerit la intervenció dels serveis d'emergència.

L'accident, que s'ha produït al quilòmetre 247,1 de l'AP-7 en sentit nord, ha involucrat fins a tres vehicles i un camió. El Servei Català de Trànsit ha rebut l'avís per l'accident a les 07.37 h.

S'han mobilitzat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i diversos efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per atendre l'incident. Malgrat la gravetat de l'accident, no hi ha hagut persones ferides de gravetat. Només una persona ha estat atesa pels serveis però finalmet ha demanat l'alta al mateix lloc dels fets.

Tanmateix, a causa de les tasques d'auxili i neteja de la calçada, els Mossos d'Esquadra han hagut de tallar la carretera. Aquesta situació ha provocat llargues cues a l'AP-7, que han arribat a estendre's fins a cinc quilòmetres i han afectat el trànsit fins gairebé les deu del matí. Bombers ja ha aconseguit retirar els vehicles accidentats al voral de la via i reobrir així part dels carrils de circulació per reprendre el trànsit.