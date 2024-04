Condemnat a 31 anys i 6 mesos de presó per violar la seva fillastra durant 18 anys a Tarragona

L'Audiència de Tarragona ha condemnat a 31 anys i 6 mesos de presó l'home acusat de violar la seva fillastra durant divuit anys i d'agredir sexualment dos menors, amics d'una de les seves filles petites. El tribunal ha absolt l'investigat d'un delicte continuat d'agressió sexual amb accés carnal, d'un altre contra la integritat moral i de dos delictes de lesions. Els magistrats de la secció quarta també han absolt la mare de la víctima principal, que estava acusada de ser cooperadora «necessària» per omissió del delicte d'agressió sexual continuat a menor de 16 anys. El condemnat haurà d'indemnitzar les tres víctimes amb un total de 120.000 euros. Els fets es van cometre entre els anys 2001 i 2019 en diversos municipis de la demarcació.

En la sentència que ha tingut accés l'ACN, el president del tribunal de la secció quarta de l'Audiència de Tarragona ha imposat una pena de quinze anys de presó per un delicte d'agressió sexual continuat a menor de 16 anys a l'home d'agredir sexualment la seva fillastra des que tenia 6 o 7 anys. Es tracta de la pena màxima imposable. Pel mateix delicte, però en aquest cas, per agredir un altre menor- un dels dos germans amics d'una de les seves filles petites-, el jutge ha dictat 10 anys i 6 mesos de presó. També ha ordenat 6 anys més de presó per un delicte d'agressió sexual -per l'agressió que va patir l'altre germà, també menor.

Alhora, li imposa la prohibició d'aproximar-se a menys de 500 metres de la seva fillastra i de comunicar-s'hi durant un període de 20 anys. Alhora, li imposa 10 anys més de llibertat vigilada i l'inhabilita per qualsevol professió, ofici o activitat que comporti contacte amb menors durant un període de 6 anys. Pel que fa als altres dos menors, li prohibeix acostar-se al primer i comunicar-s'hi durant 15 anys i li imposa 8 anys de llibertat vigilada. Per al segon, dicta una pena de 7 i 6 anys, respectivament. Respecte a la inhabilitació per qualsevol professió, ofici o qualsevol activitat relacionada amb menors, també li imposa 6 i 5 anys més.

L'home també estava acusat d'un delicte continuat d'agressió sexual amb accés carnal i prevalença de parentesc, d'un altre contra la integritat moral i dos més de lesions. Amb tot, el tribunal l'ha absolt de tots ells.

120.000 euros de responsabilitat civil

En paral·lel, la sala el condemna a pagar una indemnització de 80.000 euros a la víctima principal i la quantitat de 30.000 euros i 10.000 euros als altres dos menors. En global, el condemnat ha de pagar 120.000 euros de responsabilitat civil. Així mateix, els jutges el condemnen a pagar la meitat dels costos processals.

La mare de la víctima, absolta

El tribunal ha decidit absoldre l'altra acusada en la causa, la mare de la menor agredida sexualment pel seu padrastre, la qual estava acusada de ser cooperadora «necessària» per omissió del delicte d'agressió sexual continuat a menor de 16 anys. En la sentència, el president del tribunal argumenta que la prova practicada durant el judici «no és suficient per enervar el dret a la presumpció d'innocència» de l'acusada, i per tant «és procedent absoldre-la del delicte pel qual era acusada».

Entre alguns dels arguments per justificar la decisió, assenyala que la menor va assegurar amb «total rotunditat» durant la seva declaració que la seva mare no sabia res del que passava i que ella no li havia explicat cap de les agressions. A la vegada, considera que la declaració de l'acusat contra la seva exparella és «insuficient». Per un costat, argumenta, que existeix ressentiment i animadversió entre tots dos; i per l'altre costat, perquè no poden «obviar» que l'home ha estat condemnat per maltractar la seva exdona. A més, sosté, que tot el que el condemnat ha afirmat «no s'ha corroborat amb cap mitjà probatori practicat durant el judici».

Agredida sexualment des de ben petita

En la sentència, el tribunal ha considerat provat que el condemnat i la dona absolta van mantenir una relació sentimental durant 18 anys, de la qual van néixer dues filles. La víctima principal és només filla de l'acusada, fruit d'una relació anterior. També ha quedat provat que el padrastre va començar a abusar, amb tocaments i sexe oral, quan la menor tenia tan sols 6 o 7 anys.

Així mateix, els jutges asseguren que ha quedat acreditat que quan la menor tenia entre 8 i 9 anys, l'home l'obligava a fer-li fel·lacions, tocaments i a masturbar-lo, així com asseure's sense roba damunt seu mentre ejaculava sobre ella. A l'edat de 14 anys, segons acrediten els magistrats, van començar les penetracions, uns fets que es produïen de forma diària. A més, sostenen, que les agressions sexuals van continuar durant els següents anys.

Segons recull la resolució judicial, la menor va intentar posar fi a les agressions sexuals d'ençà que va ser conscient que eren actes «incorrectes», però el padrastre la va amenaçar en què es divorciarien de la seva mare, que la continuaria violant o que li faria el mateix a la seva germana petita. «Això li va causar un gran desassossec i va adoptar una posició d'acceptació i resignació fins que va denunciar els fets el 31 d'octubre de 2019», indica el tribunal en la sentència. I afegeix: «tots aquests fets li van causar una greu afectació psicològica pels actes vexatoris als quals va ser sotmesa».

Agressió a dos menors més

A banda, el condemnat també va agredir sexualment a dos amics d'una de les seves filles menors, els quals tenien dotze i vuit anys quan van passar els fets. Ambdós es van quedar a dormir a casa de l'home després d'una festa de final de curs de l'escola i, llavors, va ser quan van patir els abusos. En el cas del més gran també el va agredir en un descampat, on el va intentar penetra analment mentre que el més patit va patir tocaments. El judici es va celebrar a porta tancada l'any passat i el tribunal va emetre la sentència a l'octubre.