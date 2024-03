El Nàstic i la Ponferradina es veuen les cares aquest diumenge al migdia

El Gimnàstic de Tarragona i la Ponferradina s'enfrontaran aquest diumenge a les 12 hores del migdia a l'estadi municipal El Toralín, en un duel que en què ambdós equips necessiten tres punts per a no despenjar-se de la carrera per aconseguir el lideratge.

Un altre aspecte que tenen en comú els granes amb el seu contrari és la ratxa negativa de mals resultats, que queda per veure si es podrà trencar aquest migdia.