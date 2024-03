La Guàrdia Urbana de Tarragona vigilarà les zones boscoses el Dilluns de Pasqua

La Guàrdia Urbana ha preparat per aquest dilluns de Pasqua un dispositiu especial de vigilància i control de l’accés al medi natural. Els agents vetllaran especialment per la prevenció d'incendis a les zones boscoses de la ciutat, en una jornada en què part de la ciutadania té l'hàbit de dinar a fora i menjar la mona a l’aire lliure, en espais boscosos d’especial protecció.

L'objectiu prioritari del dispositiu és controlar que la ciutadania no encengui cap tipus de foc, ja que des del 15 de març és vigent la prohibició d'encendre qualsevol tipus de foc en terrenys forestals i a 500 metres a la rodona, tal com estableix el Pla de Prevenció d'Incendis de Catalunya. D'aquesta manera, es controlarà la possible presència de barbacoes, fogons o altres estris similars. Així mateix, també es controlarà qualsevol altra conducta incívica, com l’accés motoritzat al medi natural o la vigilància de la zona d’estacionament de vehicles per evitar robatoris.

El dispositiu el conformaran tres dotacions que vigilaran tant les zones boscoses de l'interior (Pont del Diable, Llorito i Mas d'en Pastor), com les més properes al litoral (Bosc de la Marquesa i riu Francolí). En paral·lel, la unitat de drons també realitzarà inspeccions des de l’aire.