Tarragona es desperta amb un nou milionari

El premi d'El Millón que es reparteix cada dimarts i divendres amb el sorteig de l'Euromillones va caure dimarts a Tarragona. La combinació guanyadora va ser BCD53669 i va ser validat a l'administració de Loterías número 22 d'El Corte Inglés.

El sorteig de l'Euromillones va ser per als números 14, 26, 29, 13, 02, 05 i les estrelles 5 i 6. No hi va haver cap encertant de primera categoria. Per al proper sorteig hi ha un bot de 51 milions d'euros.