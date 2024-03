L’energia del gòspel aterra a Tarragona

La Banda Unió Musical de Tarragona (BUMT) s’uneix per primera vegada amb el cor de gòspel Gospel Messengers per oferir un concert basat en aquest estil musical, el proper 5 d’abril a les 21 hores al Teatre Tarragona.

El primer contacte entre ambdues agrupacions va ser l’any passat, quan el director de la BUMT, Jordi Masip, va proposar la col·laboració: «Em va semblar que era una activitat interessant, en part perquè el cor és professional i hi havia la garantia d’un producte ben fet».

Si bé aquest és la primera vegada que la BUMT realitza una col·laboració d’aquest tipus, els Gospel Messengers porten actuant amb altres bandes des de 2021. Per a fer-ho, el seu director, Ramón Escalé, va adaptar cançons de gòspel durant la pandèmia: «Ho vaig fer amb l’ajuda de tutorials de YouTube i companys que entenien més del tema. L’important era aconseguir melodies que estiguessin en el punt mitjà, ni massa gòspel ni massa simfònic».

Així, va crear uns arranjaments adoptant l’estil «èpic» del compositor John Williams, conegut per les seves bandes sonores de pel·lícules com la saga d’Indiana Jones. Ambdues agrupacions van iniciar els assajos per separat aquest gener, el que va suposar un repte. Escalé ho descriu com «començar una obra de teatre sense el protagonista». No va ser fins al diumenge passat quan van assajar junts per primera vegada, una experiència de la qual els dos directors en van sortir satisfets.

«Ens vam quedar bocabadats amb l’energia que desprenia el cor. La forma amb què viuen la música i la transmeten atraparà el públic», descriu Masip. Al seu torn, Escalè parla del gòspel com un estil «optimista i dramàtic, però molt directe i fàcil de connectar amb ell». És per això que, remetent a experiències anteriors, sap que els assistents al concert no pensaran en res més que el que passi a l’escenari: «És un espectacle tan gran a nivell visual i sonor, que s’oblidaran d’on són i es concentraran en la música».

Per facilitar aquesta connexió, un altre repte pendent és sonoritzar de bona manera el Teatre Tarragona. «Tenim l’ajuda del tècnic de so del cor, David Casamitjana. En aquest sentit, estem tranquils», explica el director de la BUMT. Així, el 5 d’abril es presenta l’única oportunitat dels tarragonins de viure aquesta experiència, ja que no es té previst que hi hagi més passis. «L’ideal quan fas una producció d’aquest tipus és tenir la garantia que podràs realitzar 4 o 5 concerts, però el tema cultural és complicat a casa nostra», conclou Escalé.