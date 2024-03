La Guàrdia Urbana reforçarà la seguretat per la processó del Sant Enterrrament

La celebració, aquest divendres, de la Processó del Sant Enterrament comportarà restriccions a la mobilitat durant bona part de la jornada a la Part Alta i alguns dels principals carrers del centre de la ciutat.

Una vintena d'agents de la Guàrdia Urbana es desplegaran des de primera hora de la tarda fins a la matinada per controlar el trànsit a la zona i garantir el bon desenvolupament de la Processó, que es preveu que segueixi un nombre important de ciutadans.

A partir de dijous a la nit ja no serà possible aparcar al tram central de la Rambla Nova. Al passeig de Sant Antoni tampoc serà possible estacionar a partir de divendres a les 9 h. També divendres al matí es tallarà l'accés a la Part Alta pel portal de Sant Antoni.

L'aparcament de la plaça de la Font també veurà afectat el seu funcionament habitual, amb restriccions tant d'entrada com de sortida.

A partir de les 16 h els agents començaran els talls de trànsit pels punts on es digui a terme la recollida de misteris per part dels armats.

En paral·lel, tal com estableix el ban d'alcaldia publicat fa uns dies, els establiments de restauració i hostaleria ubicats dins dels recorregut de la processó hauran de retirar la terrassa i qualsevol altre objecte ubicat a la via pública. De la mateixa manera, s'insta als mateixos establiments a tenir apagat qualsevol tipus de música o il·luminació de rètols i aparadors.

També es recomana al conjunt de la població que eviti en tot moment el creuament dels carrers per on passi la processó mentre aquesta s'estigui duent a terme i que segueixin les indicacions que siguin donades per personal de la Guàrdia Urbana, Protecció Civil i dels seus voluntaris.

La processó del Sant Enterrament començarà a les 19.30 h des de l'església de Sant Natzaret, a la plaça del Rei. L’itinerari que seguiran els armats de la Sang i les tretze associacions de Setmana Santa participants és: plaça del Rei, Portella, passeig de Sant Antoni, portal de Sant Antoni, plaça de Sant Antoni, Descalços, Arc de Sant Llorenç, Sant Pau, pla de Palau, Mare de Déu del Claustre, Escrivanies Velles, pla de la Seu, les Coques, Pare Iglesias, Merceria, plaça de les Cols, Major, baixada de la Misericòrdia, plaça de la Font, Sant Fructuós, Comte de Rius, Rambla Nova, Sant Agustí, Portalet, Trinquet Nou, plaça de l’Esperidió, baixada de la Pescateria i plaça del Rei.

Dispostiu de Dilluns de Pasqua

La Guàrdia Urbana ha preparat per aquest dilluns de Pasqua un dispositiu especial de vigilància i control de l’accés al medi natural. Els agents vetllaran especialment per la prevenció d'incendis a les zones boscoses de la ciutat, en una jornada en què part de la ciutadania té l'hàbit de dinar a fora i menjar la mona a l’aire lliure, en espais boscosos d’especial protecció.

L'objectiu prioritari del dispositiu és controlar que la ciutadania no encengui cap tipus de foc, ja que des del 15 de març és vigent la prohibició d'encendre qualsevol tipus de foc en terrenys forestals i a 500 metres a la rodona, tal com estableix el Pla de Prevenció d'Incendis de Catalunya. D'aquesta manera, es controlarà la possible presència de barbacoes, fogons o altres estris similars. Així mateix, també es controlarà qualsevol altra conducta incívica, com l’accés motoritzat al medi natural o la vigilància de la zona d’estacionament de vehicles per evitar robatoris.

El dispositiu el conformaran tres dotacions que vigilaran tant les zones boscoses de l'interior (Pont del Diable, Llorito i Mas d'en Pastor), com les més properes al litoral (Bosc de la Marquesa i riu Francolí). En paral·lel, la unitat de drons també realitzarà inspeccions des de l’aire.