Dos tarragonins, candidats a president de la Generalitat

El Partit Popular ha escollit el tarragoní Alejandro Fernández com a candidat en les eleccions del 12-M. El diputat va rebre l’aval del Comitè Electoral Autonòmic popular i la consideració de la Junta Directiva Autonòmica.

«Aclarit el nom del candidat i l’equip de campanya, el PP també procedirà a designar com més aviat millor la resta d’integrants de les candidatures a les quatre províncies. Tot això serà ratificat pel Comitè Electoral Nacional», apunten fonts del PP. Des del partit apunten que es proposarà l’eurodiputada Dolors Montserrat, que va sonar com a possible candidata a Catalunya, per ocupar el rol de presidenta del Comitè de campanya.

Ahir, Feijóo es va reunir amb Fernández a Barcelona.

«Part delicat»

El tarragoní va dir que ha estat un «part delicat», encara que va destacar que «el nen ha sortit sa i baralladís, però us deixarà dormir a les nits». «Tots anem al mateix vaixell», ha insistit. Fernández ha manifestat que el 12-M els populars «acabaran amb el procés i amb el sanchisme». Fernández va assenyalar que Salvador Illa «no pot impulsar una nova etapa per Catalunya» perquè és un «piròman que va donar ales al procés».

Laia Estrada liderarà la CUP

La tarragonina Laia Estrada serà la cap de llista de la CUP a les eleccions al Parlament del 12-M. Estrada va ser la candidata més votada per la militància dels cupaires i planteja els comicis com un «plebiscit» entre una política «dependent de l’Estat» i «un nou rumb». La cap de cartell, que passa de Tarragona a Barcelona, va insistir que cal enfrontar-se a un «model extractivista» que «estan desplegant el PSC, Junts i ERC» i que porta Catalunya a un «col·lapse climàtic, social i nacional».