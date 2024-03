Denuncien l'actuació de la Generalitat per ratificar la pena dels condemnats per protestes a Tarragona

Alerta Solidària critica «la posició especialment repressiva» de la Generalitat en el cas dels tres joves condemnats a un any de presó i multes per les protestes postsentència el 15 d'octubre de 2019 a la ciutat de Tarragona. Les defenses dels joves han recorregut contra la sentència del jutjat penal 1 de Tarragona i la lletrada del Govern s'hi oposa «amb un escrit de cinc pàgines» on exposa «les raons» per les quals considera que cal ratificar la sentència condemnatòria contra tres dels quatre independentistes jutjats. L'organització antirepressiva de l'Esquerra Independentista assegura que la Fiscalia «es limita a demanar una impugnació força genèrica» mentre que la Generalitat referma la sentència.

Alerta Solidària reitera que «sovint la repressió espanyolista ve protagonitzada pels qui diuen treballar, cínicament, per la defensa dels interessos com a poble». L'entitat recorda que aquest procediment penal va arrencar amb 22 persones detingudes amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, 18 de les quals van formar part de la causa judicial. També que la Generalitat demanava iguals penes de presó que el Ministeri Fiscal, un any de presó per als quatre imputats, un dels quals va ser absolt perquè no es va poder acreditar que hi participés.

En la sentència condemnatòria per un delicte d'atemptat i de lesions lleus, el magistrat veu provat que els tres condemnats van empènyer agents dels Mossos d'Esquadra i que dos dels policies van patir danys en un dit de la mà, contusions a l'espatlla i al canell. A més d'un any de presó els va imposar la quantitat de 302,74 euros i 572,09 en concepte de responsabilitat civil i de multa, així com les costes processals.