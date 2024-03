Cultura remodelarà la sala d’actes i de formació de l’Arxiu Històric de Tarragona

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya remodelarà enguany la sala d’actes i de formació de l’Arxiu Històric de Tarragona. Les intervencions també transformaran el vestíbul i s’han tret a licitació per un pressupost de 132.475,57 euros (IVA inclòs). El termini d’execució previst és de 18 setmanes. L’edifici de la rambla Vella, número 30, té l’origen de la construcció fa més de 40 anys.

Per aquest motiu, els espais «estan obsolets tècnicament i funcionalment», segons exposa Francesc Xavier Colomer, cap del Servei d’Obres del Departament de Cultura, a l’informe justificatiu del contracte.

La superfície útil afectada per les intervencions serà de 189,1 m2. Tot i això, les actuacions no modificaran l’ús de les sales existents, ni afectaran l’estructura ni la façana.

Envans entre sales

Concretament, s’instal·laran deu envans mòbils per a diferenciar la sala d’exposicions de la d’actes. Això permetrà unir els dos espais tant per a fer exposicions més grans com per a permetre actes amb més gent. Els sistemes de ventilació i climatització, així com els sistemes audiovisuals i de megafonia també es modernitzaran. D’igual forma, es canviaran els seients de la sala d’actes. Com s’indica al projecte, les estances han anat patint canvis i el cablejat es troba a la vista.

Amb les intervencions, es busca un nou aspecte per a l’arxiu, més enllà de l’estat envellit actual. L’Arxiu Històric de Tarragona va ser creat l’any 1944. A partir del 1981, també va passar a fer funcions d’Arxiu Comarcal del Tarragonès, quan la gestió va ser transferida a la Generalitat. La seva actual seu va ser inaugurada el 1982, aprofitant l’antic claustre del convent dels franciscans, del segle XVIII.

80è aniversari enguany

L’arxiu conté documents d’especial importància històrica, que informen de l’evolució social, cultural i geogràfica del territori al llarg dels segles. Els més antics estan datats al segle XIII i les donacions de particulars que ha rebut més recentment han estat aportades en els darrers anys.

El centre presta el servei de custòdia, tractament, atenció a l’usuari i suport a l’administració local i difusió, entre d’altres. El 2019, l’espai va celebrar el seu 75è aniversari. El termini per presentar ofertes per guanyar el concurs del contracte acaba el pròxim 16 d’abril.