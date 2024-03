Troben el cadàver d'una persona gran en un pis de la Part Alta

Els Bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra han estat requerits a primera hora del matí per fer una entrada en un habitatge de la Plaça del Fòrum de Tarragona. Un cop han aconseguit obrir el pis, allí han trobat el cos d'una persona gran que faria dies que estaria morta.

Segons han confirmat les autoritats, el cos es trobava en un estat de descomposició avançat i no tenia signes de criminalitat, per la qual cosa tot indica que hauria mort per causes naturals. La forta olor que es desprenia de l'habitatge ha propiciat l'obertura de la vivenda.