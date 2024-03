Tarragona activa l'alerta pel mal estat de la mar i fort onatge

La conselleria de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona, per la seva banda, ha activat el Pla d'Actuació Municipal (PAM) en fase d'alerta pel mal estat de la mar i fort onatge, previst des d'avui a mitjanit fins demà dijous 28 de març a les 18h.

En aquest sentit, recorden que cal evitar, en la mesura del possible, les activitats recreatives o professionals al mar i no accedir a punts del litoral afectats per l'onatge fort ni als llocs on les onades trenquin amb força.