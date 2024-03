Saül Garreta proposa desdoblar una línia fèrria per a mercaderies entre Tarragona, Lleida i Saragossa

El president del Port de Tarragona, Saül Garreta, i el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, han coincidit aquest dimecres a demanar desdoblar una línia fèrria de mercaderies entre Saragossa i Tarragona, amb parada a Lleida, per millorar el transport ferroviari.

Segons ha explicat el Port de Tarragona en un comunicat, els presidents de les dues administracions s'han reunit aquest dimecres per alinear els interessos del port amb els de la demarcació de Lleida en l'àmbit de la logística.

La reunió s'ha celebrat a la seu de la Diputació de Lleida i ha comptat amb la participació de tècnics d'ambdues institucions per establir sinergies per a una millor comunicació entre les empreses agroalimentàries de les comarques lleidatanes i el Port de Tarragona.

Garreta i Talarn han tractat, entre d'altres temes, les infraestructures ferroviàries que necessita la província de Lleida per millorar la competitivitat i l'eficàcia del transport, especialment en el sector agroalimentari, i per reclamar el compromís de les administracions perquè es facin les inversions oportunes.

«Les empreses de cereals de Lleida i d'Aragó estan molt interessades a millorar la logística en termes d'eficiència, no només en ferrocarril, sinó també de camions, intermodalitat i autopistes ferroviàries», ha assegurat el president del Port de Tarragona.

Per ara, s'han constituït diversos grups de treball amb empreses del sector del cereal, en què entrarà també la Diputació de Lleida, per millorar la cadena logística, entre d'altres, del sector agroalimentari.

«Millorar les exportacions cap a Europa passa per millorar la capacitat de la línia entre Tarragona i Saragossa, parant a Lleida, que també forma part del Corredor Mediterrani, per aconseguir els objectius marcats per la Unió Europea que fixen un 30 % de mercaderies transportades per ferrocarril per al 2030», ha expressat Garreta.

Així mateix, a la reunió, el president de la Diputació de Lleida ha remarcat l'«oportunitat de transformació econòmica» que suposa el polígon de Torreblanca-Quatre Pilans, com un important pol logístic del sud d'Europa, amb capacitat de generar milers de llocs de treball a Lleida.

Al costat d'aquest polígon, diu Talarn, caldria establir una estació intermodal per connectar la ciutat de Lleida amb el Port de Tarragona, que uniria l'eix mediterrani amb l'interior del territori a través de Saragossa, aprofitant la privilegiada ubicació geogràfica de la capital lleidatana.

«El Port de Tarragona pot ajudar en el disseny de les terminals ferroviàries en funció del trànsit marítim que generi la demanda importadora o exportadora perquè polígons com el de Torreblanca donin servei a les empreses del territori, especialment les que mouen milions de tones de cereals a través del Port de Tarragona», ha remarcat Garreta.