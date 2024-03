Reclamen que el CAP Jaume I de Tarragona es converteixi en un nou CUAP

El Grup de Defensa de la Sanitat Pública de Tarragona ha convocat una manifestació a la ciutat per a denunciar les mancances del sector. La protesta serà el 6 d’abril i arrencarà de la plaça Imperial Tàrraco a les 18 h.

«Exigim dotar els centres d’atenció primària de més infraestructures i personal, perquè les llistes d’espera són molt llargues», va explicar Silvia Labodia, portaveu de l’entitat.

A la ciutat, una de les principals reclamacions del col·lectiu és la implementació d’un nou Centre d’urgències d’atenció primària (CUAP). «És urgent i clau per a desembossar Joan XXIII. Creiem que l’actual CAP Jaume I, si s’acaba traslladant, es podria convertir en aquest centre», va proposar Labodia.

L’entitat d’usuaris i professionals va exposar que al centre del carrer de Felip Pedrell l’any 2020 hi havia 23 metges i 23 infermeres i enguany hi ha 19 metges i 22 infermeres. «No entenem que cada cop hi hagi més usuaris i la població més envellida i que això no s’està canviant», va dir la portaveu. El grup de defensa ha presentat més de 200 reclamacions als diferents centres de salut del Camp de Tarragona.

Més de 200 reclamacions

«La valoració és positiva perquè les direccions s’adonen de les seves errades i deficiències i les intenten esmenar», va comentar Labodia.

El sindicat d’Infermeres de Catalunya també participarà en la manifestació de Tarragona i els organitzadors fan una crida a què més entitats i particulars s’hi sumin. «Ens mereixem una sanitat digna i equitativa. Hem perdut molta gent estimada per la precarietat del nostre sistema sanitari públic. Està en perill de mort», va reblar la portaveu.