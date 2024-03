L’Ajuntament de Tarragona impulsa un protocol per a resoldre les ocupacions a grans tenidors

L’Ajuntament de Tarragona ha impulsat un nou protocol per a resoldre les ocupacions delinqüencials en immobles de grans tenidors. D’aquesta forma, la Guàrdia Urbana ja compta amb un procediment que indica les mesures a prendre per a afrontar aquestes situacions. El nou sistema rau de l’aprovació al Parlament de Catalunya de la modificació de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge el febrer de l’any passat.

«La modificació de la llei dota d’eines a l’Ajuntament perquè pugui recuperar immobles, si no ho fan els propietaris», explica José Guijarro, sotsinspector de la Guàrdia Urbana de Tarragona. La llei i, conseqüentment, el procediment, tenen unes «circumstàncies marcades»: que el pis sigui d’un gran tenidor, que els ocupants no tinguin títol habilitant, que el propietari no hagi iniciat accions legals pel desnonament i que els ocupants alterin la convivència i l’ordre públic o que es posi en perill la seguretat de l’immoble.

«S’intenta evitar la despreocupació dels propietaris que no denuncien ni notifiquen la usurpació i acaben generant inseguretat», indica Guijarro. «Si els ocupants viuen cívicament i estan integrats, a nosaltres no ens arriba constància dels fets», afegeix Guijarro. Quan es donen les circumstàncies esmentades, el cos de seguretat activa la intervenció de la Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes, així com del Servei de Mediació de l’Institut Municipal de Serveis Socials.

D’aquesta forma s’elabora un informe que s’acaba derivant a l’Assessoria Jurídica del consistori. «A partir d’aquí, es dona un termini d’un mes al titular perquè exerceixi l’acció de desnonament corresponent. Si no es fa, l’Ajuntament inicia els tràmits de desocupació als jutjats», exposa Guijarro.

En aquest sentit, el consistori té dret als reemborsament íntegre dels costos derivats del procediment. «Després ja depèn de l’agilitat de la justícia per a activar els procediments», diu el sotsinspector. Cal destacar que la llei també contempla que els ajuntaments puguin adquirir temporalment l’ús del pis durant un termini màxim de set anys, destinant l’immoble a lloguer social.

El 96% de les ocupacions es fan a cases buides, que en la gran part són propietat de bancs o fons voltor, segons dades del Departament d’Interior. «Quan el pis ocupat és d’un particular i no d’un gran tenidor, és més ràpid i probable que es denunciï, encara que no hi visquin o el tinguin llogat», argumenta Guijarro.

Dos casos resolts l’últim any

En els darrers mesos, l’executiu de Viñuales ha ultimat el procediment de la Guàrdia Urbana. «La llei és minsa i no indica cap protocol per a fer les actuacions. El consistori ha establert un protocol accessible i entenedor», sentencia el sotsinspector. En l’últim any, el cos policial ha resolt dues ocupacions a la ciutat de forma «positiva».

Al primer cas, els ocupants van acabar deixant l’immoble. En l’altre, es va poder contactar amb el propietari, un gran tenidor, que va denunciar els fets. «Hem solucionat els casos com hem pogut, sense un protocol clar encara», rebla Guijarro. Amb el nou mètode, la Guàrdia Urbana afrontarà amb més eines la inactivitat dels propietaris i evitarà «haver d’anar darrere» dels grans tenidors.