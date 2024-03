El recolliment i el silenci inunden la Part Alta de Tarragona

La pluja va tornar a donar senyals de vida a la ciutat ahir al vespre. En resposta, els tarragonins van buscar aixopluc en les seves cases o en establiments. D’altres, però, van mantenir els seus plans originals i es van dirigir a l’ermita de Sant Magí, on es va celebrar l’Eucaristia, organitzada per la il·lustre Confraria de Sant Magí Màrtir de Barcelona; l’Associació La Salle; i la Reial Congregació del Venerat Cos de Jesucrist en el Descendiment de la Creu.

El silenci que es va generar en els carrers, sobretot a la Part Alta, a causa del mal temps, es va traslladar a l’interior de l’ermita. La seva porta, oberta tot i el lleuger fred que entrava dins l’edifici, era una invitació a grans i petits a assistir al servei. Amb tot, la presidenta de l’Associació La Salle, María José Rivas, va remarcar que no hi havia tants fidels com d’altres anys, sobretot de part de resta de confraries.

Un cop finalitzada l’Eucaristia, es va donar pas a una versió adaptada a la pluja del Viacrucis processional. Això va ser la lectura de les 14 estacions de Crist a l’interior de l’ermita, sense desplaçar el pas del Crist de les 7 Paraules a causa del reduït espai. Tot plegat, una cerimònia molt més tranquil·la en comparació a altres anys, però que va deixar satisfets a més d’un assistent.

Tant alguns d’ells com Rivas van fer palesa que el recolliment i silenci, dos adjectius que ja de per si caracteritzen el viacrucis, eren més presents que mai. «Quan el fem carrer sol haver-hi alguna interferència, però enguany s’ha generat un ambient molt més íntim i silenciós», comentava Rivas.