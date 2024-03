El Port de Tarragona treballa per captar un nou tràfic eòlic

El Port de Tarragona treballa per convertir-se en un centre líder d'energia eòlica marítima a la Mediterrània Occidental.Cedida

El Port de Tarragona va participar a la Wind Europe 2024, per segon any consecutiu, demostrant el seu interès pel sector eòlic. L’APT treballa per captar iniciatives destinades a impulsar la transició cap a fonts d'energia renovables. Amb un compromís ferm amb la sostenibilitat i la innovació, l'autoritat portuària ha estat present en més de 25 trobades amb empreses del sector en el principal esdeveniment europeu de l'energia eòlica.

La WindEurope és la trobada de referència de la indústria eòlica terrestre i marina que promou activament l’ús d’aquesta energia renovable a tot Europa. Durant els tres dies que va durar l’esdeveniment a Bilbao, s’hi van promoure trobades entre experts i empreses per tal de potenciar i dinamitzar aquesta incipient indústria.

En aquest sentit, el Port de Tarragona va estar present en debats i reunions estratègiques amb líders d’empreses del sector, mostrant el seu potencial com a centre estratègic per a les operacions eòliques marítimes. Amb més de 25 reunions celebrades al llarg de dos dies, el port segueix consolidant la seva posició com a actor clau al canviant panorama de les energies renovables.

La ubicació estratègica del Port de Tarragona el situen com una de les principals destinacions per a projectes eòlics marítims a la Mediterrània Occidental. A mesura que augmenta l'interès per les energies renovables, el port està preparat per acollir aquest tipus de tràfic.

La presència del Port de Tarragona a Bilbao va captar molt l'interès per part de tecnòlegs, desenvolupadors i explotadors en els plans del port per acomodar aquest tipus de tràfic a Tarragona. En aquests moments el port treballa per atreure implantacions que aportin activitat empresarial i valor afegit a Tarragona.