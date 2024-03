La pintura tarragonina passa a primer pla

Aquest passat divendres la Galeria d’Art La Catedral va celebrar la seva inauguració oficial a Tarragona amb una exposició que és tota una declaració d’intencions. Es tracta de la mostra Homenatge a divuit grans pintors de Tarragona, que aplega una obra de cadascun dels artistes homenatjats: Xavier Aluja, Myriam Arnold, Teresa Baena, Claudi Bonachi, Emma Domínguez, Tito Figueras, Eduard Fortuny, Ethel Martí, Marius Arts, Carme Pi, Jaume Queralt, Maria Jose Ripoll, Vicky Roldan, Josep Maria Rosselló, Pere Joan Salas, Maria Jose Sánchez Iranzo, Antoni Tomàs Torne i Tomàs Valls Bigorra.

Exercint d’amfitrió de la inauguració hi va ser el director i comissari de la galeria, Enric Batalla, que va estar acompanyat entre altres per Lurdes Malgrat, directora dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Rosa Comes, cap de Cultura de la Diputació de Tarragona, a més dels pintors i pintores homenatjats. La festa va comptar també amb l’actuació de la soprano tarragonina Anna Penalba i del pianista Jordi Pascual.

D’aquesta manera, la Galeria d’Art La Catedral emprèn el camí que es va traçar en obrir portes el passat mes de gener en un espai singular de la Part Alta, al número 7 del carrer del Claustre. Llavors, Enric Batalla ja anunciava que la galeria seria un espai obert, on s’exposarien des de la col·lecció de grans mestres de la pintura catalana de finals del segle XIX i principis del segle XX, fins a obres d’artistes emergents i consagrats, amb un espai també per a la creació local.

«La galeria està dedicada a totes les persones sensibles que gaudeixen de l’espiritualitat que transmet l’art. Té com a objectiu fomentar l’estima per l’art i el col·leccionisme en els ciutadans que encara no l’han descobert del tot, a més de detectar i donar suport a nous talents», explica Batalla. Un altre tret singular de La Catedral és la cessió d’un espai expositiu als infants de la ciutat, perquè hi puguin mostrar les seves obres. Divendres passat, ja es van poder contemplar tres obres, signades per Nora Roselló, de 9 anys, i Xènia Sánchez i Lucas Batalla, tots dos d’11 anys. L’exposició dedicada als divuit pintors tarragonins durarà un mes.