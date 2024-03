El Viacrucis de la Sang torna al recorregut original

El Viacrucis de la Sang va recuperar ahir el seu itinerari original. Entre les muralles de la ciutat, centenars de fidels van recordar els moments de la vida de Jesús. «El recorregut torna a passar pel carrer del Trinquet, com es feia antigament», explicava abans de començar Josep Ciurana, organitzador de la Congregació de la Puríssima Sang.

L’interior de l’Església de Natzaret era un batibull de fidels preparant-se per l’esdeveniment. «De tornada, el Sant Crist el deixem davant de l’altar, no?», preguntava un arrenglador a l’organitzador. «Estem nerviosos. Hi ha molta feina darrere que no es veu. Fa mesos que arrangem aquests dies», expressava Ciurana. Dos dies a la setmana, els participants assisteixen a cursos els mesos previs per a preparar-se per la celebració. A la processó hi participen una vintena d’arrengladors. «És un dia especial. Després del que hem patit internament, veure que els fidels s’uneixen i treballen perquè tot surti bé és una gran satisfacció», deia Ramon Mullerat, sotsprefecte de la Sang. L’organització ha anat una mica a contrarellotge, ja que normalment les celebracions es comencen a preparar a l’octubre. «Hem hagut de buscar gent, però hem arribat a tots els tràmits a punt», apuntava Ciurana. «La il·lusió dels fidels és impressionant i hi ha un sentit d’equip i de cohesió molt important», indicava Mullerat.

Puntualment, a la plaça del Rei va començar l’oració i es va fer el silenci. Mentre la nit començava a enfosquir els carrers, la imatge de Jesús avançava pel Portal de Sant Antoni, rememorant la primera de les 14 estacions. «Veure Jesús a terra ens indica que la caiguda forma part del camí».Els arrengladors feien camí amb el Crist alçat, ben acompanyats per quatre infants diligents que portaven els suports. «Cada cop més gent s’hi ha anat sumant, hem tingut molt suport de les altres congregacions. Ha sigut sensacional. En moments de crisi la gent s’uneix més. Hi ha hagut més articles que mai a la revista», deia Mullerat.

La imatge de Jesús va retornar a la plaça del Rei acompanyada del cant del Miserere pels fidels. «Crea en mi, oh Déu, un cor net».