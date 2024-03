Tarragona tornarà a acollir el festival formatiu de waterpolo HaBaWaBa Spain

La piscina Sylvia Fintana de l’Anella Mediterrània acollirà, entre els pròxims 23 i 26 de març, la sisena edició del festival formatiu de waterpolo HaBaWaBa Spain. Enguany, aquest torneig aplegarà més de 850 participants entre esportistes (d’entre 8 i 12 anys) i tècnics, una xifra rècord. Durant tres dies, es jugaran 220 partits disputats per un total de 56 equips, una desena més que en la passada edició. L’esdeveniment, organitzat per Barcelona Internacional Water Polo Academy, portarà atletes de diferents comunitats autònomes i de diferents països de la Unió Europea (França Malta, Alemanya, Portugal i Països Baixos). Es jugaran més de 220 partits i per primera vegada, a banda de la piscina olímpica, també s'ubicaran dos camps més a la piscina coberta del complex esportiu municipal de Campclar, a la mateixa Anella Mediterrània.

L'esdeveniment portarà a un total de 28 clubs diferents amb atletes de set comunitats autònomes (Catalunya, País Basc, València, Andalusia, Madrid, Ceuta, Illes Balears) i de diferents països de la Unió Europea: França, Malta, Alemanya, Portugal i Països Baixos. Entre els participats destaquen alguns clubs amb major representació, com és el cas del Club Natació Catalunya, amb 5 equips i més de 50 esportistes; i el Club Natació Sant Feliu i el Claret Askartza basc amb 4 equips cadascun. Pel que fa als estrangers, el Pays d’Aix Natation francès és el club amb més jugadors.

Una altra de les novetats d'enguany és que tots els equips s'allotjaran a un dels hotels de PortAventura Park i els participants gaudiran, durant l'últim dia de l'esdeveniment, d'una gran jornada lúdica en aquest parc d'atraccions. De fet, fora de l'aigua, els participants podran gaudir de tota mena d'activitats complementàries per fomentar la convivència i el bon ambient. És el cas de l’habitual concurs de talents HaBaTalent a la nit, el taller de 'fair play' i un final de festa a PortAventura Park. Durant el torneig, els participants també rebran diverses visites, com la de Felipe Perrone, qui oferirà una xerrada sobre el joc net.

Durant la presentació de l’esdeveniment celebrada aquest dimecres, el conseller d’Esports i Turisme Esportiu de l’Ajuntament de Tarragona, Berni Álvarez, ha destacat que «Tarragona esdevindrà una autèntica festa del waterpolo formatiu». «A banda de tornar a donar a conèixer les instal·lacions esportives municipals, el HaBaWaBa Spain, un esdeveniment més que consolidat, atraurà més d'un miler de persones d'arreu de l'Estat i d'Europa a la ciutat evidenciant, un cop més, que Tarragona som una destinació de turisme esportiu».

Per la seva banda, Cristina Marín, directora general de Barcelona International Water Polo Academy, ha destacat un dels aspectes més diferencials d’aquesta sisena edició: «Estem molt contents pel salt qualitatiu que hem fet amb l’allotjament i volem agrair especialment a PortAventura totes les facilitats». Marín també ha valorat el creixement del torneig: «Hem aconseguit que el HaBaWaBa es consolidi i creixi any rere any, creiem que la proposta lúdica, competitiva i formativa és immillorable perquè els nens i nenes s’enamorin del waterpolo i vulguin continuar practicant-lo».

La presentació també ha comptat amb la presència de Felipe Perrone, capità de laselecció espanyola de waterpolo i ambaixador de l’esdeveniment: «Agraïm a Tarragona l'oportunitat que ens dona acollint aquest gran esdeveniment, un torneig que permet la connexió entre l'esport d'alt rendiment i l'esport de formació i que esdevé molt especial tant pels nens, la ciutat i totes les persones aficionades al waterpolo».