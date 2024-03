Raquel Sans serà la líder d'ERC per Tarragona

Marta Vilalta, Raquel Sans i Laia Cañigueral acompanyaran Pere Aragonès als comicis del 12-M. Esquerra Republicana de Catalunya ha proclamat aquest dilluns els seus candidats per les quatre demarcacions provincials. El partit ja havia triat Aragonès com a cap de cartell, i ara ha oficialitzat qui l'acompanyarà en la nova aventura electorals.

Així, Aragonès comptarà amb Marta Vilalta, actual portaveu del grup parlamentari d'ERC, com a cap de llista per Lleida. Raquel Sans serà la líder dels republicans per Tarragona i Laia Cañigueral farà la mateixa funció a la demarcació provincial de Girona.

L'Executiva Nacional del partit ha escollit Aragonès per la demarcació de Barcelona i també han quedat validades per la Comissió de Garanties les candidatures de les altres demarcacions, Vilalta per Lleida, Sans per Tarragona i Cañigueral per Girona. Vilalta i Sans repeteixen com a caps de llista, mentre que per a Cañigueral serà la primera vegada. Totes tres candidates han estat escollides després d'haver aconseguit els avals necessaris de la militància.

Aragonès ha promès treballar «incansablement» per tornar a ser president de la Generalitat, per bé que espera fer-ho «amb una majoria més àmplia» que li doni més marge de maniobra per tirar endavant les polítiques de l'executiu. El 20 de gener el Consell Nacional del partit ja havia avalat Aragonès com a candidat, i a les primàries que ha dut a terme la formació no s'ha presentat cap altra candidatura a cap de les demarcacions.

A partir d'ara, el procés electoral continua en marxa per triar els membres que hauran d'integrar el conjunt de la llista electoral dels republicans, que haurà de ser ratificada el 2 d'abril pel Consell Nacional de la formació.