Parc Central amplia «L'Hora Tranquil·la» a tots els dies de la setmana

Parc Central ha decidit ampliar el servei de «L’Hora Tranquil·la» a tots els dies de la setmana. D'aquesta manera, de dilluns a dissabte de 15 a 16 h. el centre comercial reduirà la intensitat lumínica i sonora de les zones comunes de l’edifici per tal d’afavorir la participació activa de les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) i hipersensibilitat sensorial.

L’objectiu de «L’Hora Tranquil·la» consisteix en la reducció de la sobrecàrrega estimular, fent més agradable l’experiència de compra de les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) i hipersensibilitat sensorial. En aquest sentit, es busca incidir positivament en la seva qualitat de vida; donar major visibilitat i sensibilitzar la població sobre el TEA i la hipersensibilitat sensorial. Aquesta iniciativa forma part de Caring for Communities, amb la qual l’àrea Property Management de CBRE dona suport a les comunitats on opera a través de diverses causes en matèria d’ESG.

Alhora, Parc Central està implementant un conjunt de millores com l’aplicació de pictogrames que permetin ubicar-se amb facilitat o la cessió de cascs amb cancel·lació del soroll per a nens i adults, disponibles al Punt d’Informació del centre comercial sempre que es necessitin. Així mateix, la companyia col·labora estretament amb l’associació local Todos En Azul i actualment es troba en un procés d’auditoria amb l’objectiu que Parc Central pugui adoptar totes les mesures necessàries per crear espais més inclusius i millorar l’accessibilitat. Amb tot, Parc Central reforça el seu compromís i aposta per garantir el benestar de tots els seus visitants.