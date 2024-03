Laia Estrada guanya la consulta interna per ser candidata de la CUP al 12-M a l'espera de ser ratificada pel partit

Laia Estrada ha guanyat la consulta interna per ser candidata de la CUP el 12-M a l'espera de ser ratificada pel partit, segons ha avançat el diari 'Ara' i han confirmat a l'ACN fonts del partit. La militància de la CUP votava des de diumenge qui situava al capdavant de la llista a Barcelona, si la candidatura liderada per la que ha estat diputada per Tarragona en la legislatura que ara ha acabat o una altra encapçalada per Laure Vega.

La formació obria ahir al migdia la votació amb dues propostes diferents per als cinc primers llocs de la llista per a la demarcació de Barcelona, i els militants han pogut votar fins aquest dilluns al migdia. La CUP té previst presentar oficialment les seves llistes per al 12-M en un acte dimecres.