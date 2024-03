L’entorn del Parc de Bombers de Tarragona s’adequarà al segon semestre

La Generalitat de Catalunya va licitar, a inicis d’aquest any, les obres de remodelació i ampliació del Parc de Bombers de Tarragona. De forma paral·lela a la remodelació de l’equipament, l’Ajuntament de Tarragona s’encarregarà d’adequar-ne l’entorn. Segons fonts municipals, fa un temps, el consistori es va comprometre a complementar, amb la millora dels accessos a aquestes instal·lacions, la gran intervenció que durà a terme el Govern, que invertirà gairebé 8 milions d’euros.

Aquesta actuació serà el pas previ a la urbanització del vial del polígon Francolí, per a la qual s’ha reservat una partida d’un milió d’euros en els pressupostos del 2024. D’aquí, sortiran els diners per a la dignificació dels voltants del Parc de Bombers, que consistirà en la millora de la pavimentació, les voreres, la senyalització, l’enllumenat i les canalitzacions d’aigües pluvials. Es preveu que els treballs comencin durant el segon semestre d’enguany.

Amb els diners restants, es renovarà l’asfaltat general del vial del polígon. Si fos necessari, el projecte es complementaria amb una altra partida econòmica. La remodelació integral d’aquesta carretera tan important per a l’activitat econòmica i la mobilitat de la ciutat és una prioritat per a l’Ajuntament, ja que es tracta d’una intervenció necessària donat que les condicions actuals no són les òptimes.

En el projecte que va redactar l’anterior govern, es plantejava la construcció d’una rotonda a la part central del vial. Aquesta, però, s’incorporarà en una segona fase. Així doncs, s’hauria de projectar una nova partida en els pressupostos dels pròxims anys. Amb aquesta rotonda, els vehicles hauran de recórrer molta menys distància per poder canviar de sentit, ajudant a dinamitzar la zona.

La reforma del parc, al juny

Infraestructures de la Generalitat va licitar l’execució de les obres de remodelació del Parc de Bombers al gener, amb un pressupost base de 7,8 milions d’euros, amb IVA. La previsió és que s’iniciïn al juny i s’allarguin durant 18 mesos. Fins a 20 empreses han presentat la seva oferta per realitzar aquesta reforma, la qual, entre d’altres, inclou la creació d’un nou aparcament amb marquesina per a 20 cotxes i vuit motocicletes. D’altra banda, per fer un equipament més eficient, la torre de pràctiques existent s’enderrocarà i es construirà una nova en una altra ubicació.