Ets un ‘Homo ludens’, i potser no ho saps

Només travessar el llindar de l’entrada de la nova exposició de CaixaForum Tarragona, el visitant ja pot decidir si vol formar part del joc. Si respon afirmativament, rep un dispositiu –el Coin–, que podrà personalitzar amb el seu perfil, i que haurà de fer servir per anar responent les preguntes que es trobarà durant el recorregut expositiu. Al final, una pantalla li mostrarà el seu avatar segons les respostes donades, revelant-li quina és la seva relació amb els videojocs.

Aquesta és la part més lúdica de l’exposició Homo ludens. Videojocs per entendre el present, que es va inaugurar dijous passat a Tarragona, i que es planteja com una mirada reflexiva, crítica i contemporània al món dels videojocs. El recorregut s’articula mitjançant 55 peces de 28 creadors, que conviden a contemplar el videojoc des d’una mirada cultural, social i artística. La mostra està comissariada per Luca Carrubba codirector de l’associació ArsGames, que es dedica a la recerca i la difusió cultural dels videojocs.

El recorregut transcorre per sis sales temàtiques, totes interactives, en què el visitant assumeix el paper de gamer, tot i que no jugui activament en cap dels videojocs que es mostren. És així com es posa de manifest que tots som, d’una manera o altra, jugadors d’una vida que ha estat videoludificada.

Totes les sales de l’exposició són interactives.Cedida

En la mostra es tracten aspectes com ara l’ús dels videojocs com a eines de progrés en sectors com l‘urbanisme, l’arquitectura o la medicina; el fenomen dels eSports o esports electrònics; la capacitat dels videojocs de generar un model econòmic estable o de quina manera les dinàmiques dels videojocs són presents en la nostra vida fora de les pantalles. La mostra també és una bona oportunitat per conèixer o endinsar-se en el món de l’art associat al videojoc, amb interessants projectes, com una escultura audiovisual interactiva o diverses peces de videoart.

Com és habitual a CaixaForum, s’ofereixen visites guiades i també visites adreçades al públic familiar, opcions que resulten prou interessants, donat que són una bona manera d’entendre i aprofundir en el contingut de la mostra. Homo ludens. Videojocs per entendre el present, es podrà visitar fins al 28 de juliol.