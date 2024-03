Els autobusos de Tarragona superen els 10 milions d’usuaris en el darrer any

10.878.348 usuaris. Aquests és el nombre de viatgers registrat en l’últim any als autobusos de l’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona.

D’aquesta forma, l’ús del bus a la ciutat evidencia el seu auge en els últims anys i recupera xifres que des d’abans de la pandèmia no es veien. L’any 2022 es van superar per poc els 9 milions d’usuaris i el 2021 se’n van registrar 7.715.545. Durant els anys 2016, 2017 i 2018, els viatgers es van mantenir de mitjana en els 9 milions. El 2019 es va arribar als 10,3 milions d’usuaris.

Pel que fa a les línies, la que acumula més viatgers és la L54, que arrenca a Bonavista, passa pel centre de la ciutat i acaba a Sant Pere i Sant Pau.En total, més de 2,7 milions de persones la van utilitzar l’any passat.

L’altra gran línia de bus a Tarragona és l’L6, que connecta Campclar amb el centre i també acaba el recorregut a Sant Pere i Sant Pau. El balanç és de 2,3 milions d’usuaris. Ambdues línies han sigut les més populars en els darrers anys. Fa set anys, els dos recorreguts ja acumulaven 3,5 milions de passatgers i han anat augmentant progressivament els usuaris any rere any. En canvi, la diürna que agafa menys gent és la L23, que arriba a l’Hospital Joan XXIII, amb només 134.524 viatgers en el darrer any. De prop, la segueix la línia L21, que arriba al passeig Torroja i també s’atura al Campus Catalunya de la URV, amb 141.567 usuaris.

D’altra banda, les línies nocturnes de l’EMT acumulen uns 20.000 usuaris en l’últim any. També, les línies de les platges, van sumar uns 30.000 usuaris l’any passat. Pel que fa a altres serveis especials, el govern municipal obre la porta a recuperar la línia específica cap al Nou Estadi en dia de partit.

Pròximament, l’Empresa municipal encarregarà un estudi extern de la xarxa de línies a la ciutat. L’anàlisi servirà per redefinir els recorreguts i les parades, ja que la mateixa operadora admet que les actuals línies no s’han adaptat a les necessitats de la demanda dels ciutadans. En aquest sentit, la nova proposta de xarxa d’autobús haurà de ser compatible amb l’intercanviador de Battestini, que està actualment en obres, la futura ZBE i el traçat del TramCamp.