Desarticulen a Tarragona un grup criminal relacionat amb el tràfic de drogues i la producció de bitllets falsos

Agents de la DIC dels Mossos d’Esquadra i de la Unitat Orgànica de Policia Judicial (UOPJ) de la Guàrdia Civil de Tarragona han detingut 10 persones, d’entre 22 i 63 anys, a qui se’ls atribueixen delictes de falsificació de moneda, tràfic de drogues, tinença il·lícita d'armes de foc, robatori de vehicles de motor, falsedat documental, defraudació de fluid elèctric i pertinença a grup criminal.

A través dels canals de coordinació existents es va realitzar un equip conjunt d’investigació entre agents de la Unitat Central de Falsificació de Moneda de la DIC, agents de la DIC del Camp de Tarragona i efectius de l’EDOA de Tarragona de la Guàrdia Civil. L’equip conjunt es va articular a través del CITCO, ja que la Guàrdia Civil ja investigava alguns dels membres del grup organitzat per haver participat en un narco assalt a la Comunitat Valenciana.

La investigació es va iniciar a principis del mes de juny de 2023 quan una patrulla de seguretat ciutadana de Salou va detenir dos homes mentre fugien després d’haver estat implicats presumptament en una presumpta compravenda de drogues. Durant l’escorcoll se'ls van confiscar un total de 6.000€ falsos en bitllets de 500€, provinents d’una impremta il·legal de bitllets falsos desarticulada el mes de setembre de 2022 a La Nucia (Alacant) i finançada per organitzacions criminals d'origen albanès.

Explotació de l’operatiu

L'operació policial es va precipitar el passat 13 de març quan els investigadors van obtenir indicis que el grup criminal disposava d'una gran quantitat de marihuana que anava a ser traslladada a Europa. En el marc de l’operatiu es van dur a terme 7 entrades i perquisicions a domicilis del Prat de Llobregat, Reus, Mont-roig del Camp, Mora la Nova i El Morell.

En els registres domiciliaris els investigadors van confiscar tres armes de foc curtes, una d'elles preparada per a instal·lar-li un silenciador, gran quantitat de munició, tres pistoles elèctriques, una placa, una armilla policial falsa, un rotatiu de policia, manilles, un dron i dispositius de seguiment per GPS.

Així mateix, a la localitat de Mora la Nova es va desarticular una plantació de marihuana a l'interior d'una nau industrial que contenia un total de 162 quilograms de marihuana preparada per a ser transportada i venuda al nord d'Europa. El seu valor de mercat il·lícit a Europa és de 970.000€.

En el dispositiu van participar més de 150 agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil de les especialitats d’investigació, científica, ordre públic, seguretat ciutadana, canina i grup especial d'intervenció.

Els 10 detinguts van passar a disposició del Jutjat d'Instrucció núm. 4 de Tarragona el dia 15 de març de 2024.

Cas Sentinel, la major impremta de bitllets falsos d’Europa

El mes d’agost de 2021, els Mossos d'Esquadra de seguretat ciutadana de la comissaria de Sant Vicenç dels Horts van localitzar una bossa que contenia 4.350.000 d’euros en bitllets de 500 falsos a Cervelló, i a partir d’aquí la Unitat Central de Falsificació de Moneda de la DIC va iniciar una investigació per tal de localitzar l’impremta i els responsables de la fabricació dels bitllets falsos.

Les gestions associades a aquests bitllets falsos van aconseguir ubicar un grup criminal, els membres del qual s’havien conegut a la presó de Picassent mentre complien penes de presó per diversos delictes relacionats amb la falsificació de bitllets i narcotràfic, i el laboratori on fabricaven els bitllets amb valor facial de 500€.

Els investigadors calculen que els falsificadors van imprimir una quantitat superior als 8.000.000 d’euros, mentre van estar actius. D’aquests, una bona part anava destinada a finançar activitats delictives relacionades, principalment, amb l’adquisició de droga.

El setembre de 2022 es va realitzar de manera simultània un operatiu policial a les demarcacions de València, Alacant, Barcelona i Màlaga, on es van detenir onze persones entre les quals l’impressor i els principals distribuïdors, i on s’hi van escorcollar sis domicilis i dos naus industrials. A una d’aquestes naus es van intervenir tota la maquinaria per imprimir els bitllets, tintes, i planxes amb números de sèrie entre d’altres indicis d’interès.

En el marc de la investigació, i com a conseqüència de les restriccions associades a la COVID 19, els investigats van quedar-se sense matèries primeres per a la fabricació de bitllets falsos. Arran d’aquest fet, van haver d’entregar una gran producció de bitllets falsos als grups criminals que havien finançat la compra de tota la maquinaria i elements per fer els bitllets falsos de 500€. Una bossa amb 4.350.000€d’aquests bitllets estava inacabada ja que els impressors es van quedar sense subministrament d’hologrames, i és la que els investigadors van trobar a Cervelló.

Diversificació del negoci criminal, plantacions de marihuana i narco assalts

Els investigadors van detectar que els membres del grup mantenien un alt nivell de vida incompatible amb els ingressos que suposadament declaraven. Disposaven de vehicles d'alta gamma i els exhibien de manera ostentosa. També es reunien, a diferents locals de Salou i Reus, amb altres organitzacions provinents de països del nord d’Europa implicades en aprehensions de marihuana en diferents països. En el seu dia a dia, i malgrat l’ostentació del nivell de vida que duien a terme, també realitzaven nombroses maniobres de contra vigilàncies en els seus desplaçaments.

Els investigadors van localitzar un pis al Prat de Llobregat on els investigats havien excavat un túnel en els baixos del mateix edifici, que conduïa a unes instal·lacions preparades per a albergar una plantació de marihuana interior.

Així mateix, van localitzar una nau industrial en la localitat de Mora la Nova on per les dimensions i defraudació elèctrica podria tenir unes 3.000 plantes de marihuana en avançat estat de floració.