La militància de la CUP vota entre Laia Estrada i Laure Vega per liderar la llista del 12-M

La CUP ha iniciat aquest migdia un procés de primàries perquè la seva militància esculli en una consulta que durarà 24 hores al capdavant de llista per Barcelona entre dues llistes de noms proposats, encapçalades cadascuna per la diputada tarragonina Laia Estrada i la diputada Laure Vega.

La consulta interna ha estat convocada després que a la reunió de la comissió de llistes de la CUP que va tenir lloc ahir no s'arribés a una única candidatura de consens, i això ha obligat a presentar als militants dues llistes amb els cinc primers llocs per la demarcació de Barcelona.

Segons ha confirmat la CUP, la votació s'ha iniciat aquest migdia, a les 12 hores, i finalitzarà dilluns a la mateixa hora, mentre que l'acte de presentació de la candidatura triada tindrà lloc dimarts que ve a les 18 hores.

Les dues llistes sotmeses a consulta estan encapçalades per la diputada i exregidora de Tarragona Laia Estrada, i per la també diputada Laure Vega, que és la substituta al Parlament de l'exalcaldessa de Badalona Dolors Sabater, després que aquesta renunciés a l'acta per centrar-se a l'activitat municipal.

Segons fonts de la CUP, a la llista encapçalada per Laia Estrada figuren els noms de Laure Vega, l'exdiputada Pilar Castillejo, l'actual diputat Xavier Pellicer i l'activista David Canella.

A l'altra llista, l'encapçalada per Laure Vega, s'inclouen els noms de Xavier Pellicer, Pilar Castillejo, de l'exportaveu d'Arran (i actualment diputada al Parlament), Mar Empordà i de l'activista David Caño.

La principal diferència entre les dues llistes és que en una no figura el nom de Laia Estrada, mentre que Laure Vega sí que forma part de les dues.

Els dos caps de llista, no obstant, pertanyen al sector majoritari de la CUP, el que lidera Endavant, mentre que l'exdiputada Pilar Castillejos -que és a les dues llistes- forma part de l'altre sector, Poble Lliure.

Al marge de les primàries per triar la candidatura per Barcelona, a la resta de demarcacions ja hi ha noms acordats i, la de Girona estarà encapçalada pels diputats Dani Cornellà i Montserrat Vinyets, a la de Lleida serà el regidor de la Seu d'Urgell Bernat Lavaquiol, mentre que a la de Tarragona encara no ha transcendit el nom.