Dos turismes han xocat lleument a les 12.12 hores d'aquest migdia, en una via d'incorporació situada a la T-11, en el punt quilomètric 15. Un dels vehicles implicats, que ha quedat tallant la via d'incorporació, ha estat retirat pels Bombers, mentre l'altre s'ha mantingut en el marge d'aquesta via. No hi ha hagut ferits.