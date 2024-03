Tot a punt per estrenar les noves rutes pels espais de la Setmana Santa de Tarragona

Tarragona ja ho té tot a punt per iniciar la temporada turística de Setmana Santa, amb les rutes pels espais de la Setmana Santa com a proposta estrella del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona (PMTT), en col·laboració amb Argos Serveis Culturals, el Museu Bíblic Tarraconense i l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa.

Demà dissabte s’inicia aquesta activitat amb dues sessions, a les 11.30 i a les 17 h. La sessió de les 11.30 h s’oferirà en català i francès i farà la ruta una combinació de Museu Bíblic –on es realitzarà una explicació genèrica del Museu i una visita a la sala de la Setmana Santa amb projecció d’un audiovisual, reproduccions dels passos i cartells de les edicions passades—; la plaça del Rei, on s’explicarà la processó de Divendres Sant, les dues esglésies i la congregació de la Sang; i l’església de Sant Agustí, amb una visita arquitectònica i d’alguns dels passos que s’hi troben a l’interior.

La sessió de les 17 h s’oferirà en castellà i anglès i farà el recorregut que començarà al carrer de les Coques, l’arc de Sant Llorenç i la plaça de la Pagesia; continuarà a l’església de Sant Llorenç (gremi de Pagesos) on s’explica la mateixa església i els dos passos de l’arquitecte Josep Maria Jujol que alberga; la plaça del Rei, amb les mateixes activitats que en la primera ruta; i finalment l’església de Sant Agustí, on també es farà l’explicació tant del recinte com d’alguns dels passos que conté.

En els dos casos, les rutes parteixen des de l’oficina de turisme del carrer Major i s’ofereixen fins al 29 de març de manera gratuïta, amb reserva prèvia al web de Tarragona Turisme, on es poden consultar també totes les sessions i idiomes.

Portes obertes i activitats als monuments del MHT

A més de la ruta dels espais de la Setmana Santa, els visitants que s’acostin a Tarragona durant els dies de la festivitat podran gaudir d’una jornada de portes obertes als recintes del Museu d’Història de Tarragona (MHT), que ofereix aquesta activitat els últims dimarts de cada mes.

Entre els espais que es podran visitar gratuïtament el proper dimarts, s’hi troben quatre monuments Patrimoni Mundial de la Humanitat per la Unesco: l’Amfiteatre romà, el Circ-Pretori, el Fòrum de la Colònia i el Passeig Arqueològic-Muralles, a més de la Casa Canals.

A més a més, el MHT organitza durant tot l’any una ruta pel Pont del Diable, monument també Patrimoni de la Humanitat, que es podrà realitzar durant la Setmana Santa, en concret els dies 24 i 31 de març.