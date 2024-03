Reeducar famílies sobre noves tecnologies

En els darrers dies, la inserció de noves tecnologies com la Intel·ligència Artificial en el context educatiu ha pres rellevància a la demarcació, com amb el projecte AI Skills Lab de la Universitat Rovira i Virgili. Ara bé, més enllà de les escoles i instituts, també cal una nova formulació de com fer ús d’aquestes tecnologies en l’àmbit privat i, així, evitar fer-ne un mal ús.

«El funcionament de les pantalles a escala cerebral és igual que una droga: s’introdueix en un ésser viu i modifica el seu sistema nerviós, podent generar addicció». Així va descriure l’impacte de les noves tecnologies Cristina Delgado, coordinadora de programes de prevenció de l’entitat Projecte Home, en el marc de la conferència educativa anual de la Fundació Pere Tarrés, dimarts a Tarragona.

Delgado concreta que un dels factors d’origen de l’addició és el «benestar emocional» que les pantalles generen en la persona: «Si tens algun problema que et fa sentir malament o no saps gestionar, el dispositiu fa que te n’oblidis. El meu cervell aprèn que és millor està connectat que exposat a la realitat».

A partir d’aquí, es poden desenvolupar diferents «senyals d’alarma» que denoten que aquella persona fa un abús excessiu de les tecnologies: «Aïllament de l’entorn social i familiar, baix rendiment acadèmic, alteracions en la higiene i en l’alimentació, canvis en el cicle de la son, etc.», enumera Delgado.

Les famílies, element clau

Dels 1.500 casos de diverses addiccions que l’entitat Projecte Home atén anualment, el 2,5% estan relacionats amb abús de les noves tecnologies. Delgado explica que «tenim molt clar que no podem treballar des de l’abstinència, sinó des de la reeducació per fer un ús sa dels dispositius».

Per aconseguir-ho, un dels elements claus és l’acompanyament familiar, generant espais lliures de pantalles a casa o posant límits. Amb tot, Delgado remarca que el més important és que «la família ha de poder seguir aquestes normes i donar un missatge coherent, ja que és un model de referència».

De la mateixa manera, els centres educatius també han d’ajudar en aquest procés de reeducació. Respecte a això, Delgado expressa que «prohibir els mòbils a les aules no és una mesura preventiva, però és senyal que la gent s’està adonant que s’ha de començar a fer alguna cosa».