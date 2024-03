Liciten el projecte de restauració i renaturalització de l'entorn del Pont del Diable

L'Ajuntament de Tarragona ha tret a licitació el contracte de serveis per a la redacció del projecte executiu, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut per a la restauració i renaturalització dels espais forestals del parc ecohistòric del Pont del Diable. El projecte inclou la restauració d'espais forestals erosionats en l'entorn del parc ecohistòric així com la creació de masses forestals més resilients i biodiverses en les àrees obagues de l'Anella Verda. La licitació de la redacció del projecte està valorada en 29.652 euros.

D'altra banda, el consistori també ha publicat la licitació per contractar la redacció del projecte, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de la naturalització i el foment de la biodiversitat dels espais urbans i periurbans del municipi. Això comprèn la naturalització de la llacuna del parc de l'Anella Olímpica, el foment de la biodiversitat en el parc de la Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau i la renaturalització del tram urbà de riu Clar. En aquest cas, el cost de la licitació és de 28.547 euros.