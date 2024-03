Guàrdia Urbana i Mossos visiten els veïns de Boscos per repartir-los consells de seguretat

La Guàrdia Urbana de Tarragona i els Mossos d'Esquadra han iniciat una campanya de contacte amb els veïns de la urbanització Boscos de Tarragona per repartir-los consells de seguretat per prevenir possibles robatoris a la zona.

Dos cops per setmana agents uniformats d'ambdós cossos policials visiten porta a porta els habitatges d'aquesta zona de Llevant de la ciutat per recordar-los un seguit de recomanacions a tenir en compte per evitar robatoris als seus domicilis. En primera instància s'han visitat els habitatges dels ciutadans on s'havien registrat robatoris fa uns mesos, per fer seguiment dels seus casos i, progressivament, es visitaran la resta de veïns de l’entorn. Està previst que les visites dels agents s’estenguin fins a finals del mes d’abril.

L'acció s'emmarca en l'operatiu conjunt desplegat a la urbanització els últims mesos, amb un increment de les patrulles i inspeccions aèries amb dron a l'entorn, després de l'increment dels furts a l'interior d'habitatges registrat la tardor passada. Així mateix, cada dijous a la tarda la Oficina Mòbil d’Atenció Ciutadana de la Guàrdia Urbana estarà ubicada a la zona comercial de Boscos de Tarragona per atendre qualsevol dubte de la ciutadania.

El conjunt d'actuacions de l'operatiu, efectuades amb el coneixement de l'associació de veïns de la urbanització, han contribuït a que els últims mesos no s’hagi registrat cap nou robatori a la zona.