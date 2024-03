Els Premis Ones Mediterrània faran trenta anys amb dos nous guardons

«Ja no són uns premis de la fundació Mare Terra, són uns premis de la ciutat». Això va expressar Ángel Juárez, president de la fundació, en l’acte de presentació dels Premis Ones Mediterrània. Els guardons celebren enguany el seu 30è aniversari i ho faran amb una gala amb novetats el pròxim 7 de juny al Teatre Tarragona.

«Hem mantingut l’essència i la línia de qualitat dels premis perquè creiem que és la millor forma de celebrar l’efemèride», va apuntar Juárez. El president també va anunciar que la fundació editarà un llibre de recopilació de tots els premiats durant les tres dècades.

Els premiats d’enguany són les quatre colles castelleres de Tarragona, el projecte La Cirurgia a Turkana, el portaveu de Facua Rubén Sánchez, el Col·lectiu Ornitològic Tumbabuey, l’associació Women Actions Sustainability, la biòloga i escriptora Aina Erice, el periodista Javier Ruiz, l’espai immersiu del Castell de Lloret de Mar i l’artista Saray Muñoz.

Com a novetat, la trentena edició comptarà amb dos nous guardons. D’una banda, el premi Ones Economia Circular anirà pel president de l’Associació Internacional de Startups, Josu Gómez Barrutia. D’altra banda, el premi Ones Canvi Climàtic s’estrenarà premiant el treball de l’associació Comunitat Energètica del polígon Agro-Reus. El premi Ones Sirusa encara està per definir.

L’acte de lliurament dels premis serà presentat per Paula Jansà i Juan Carlos Ruiz i inclourà la participació de Marlene Carbonell amb un poema en dansa contemporània i l’actuació de Saray Muñoz amb diverses cançons de flamenc.

Uns guardons que compten amb la col·laboració de diferents entitats i empreses del territori. «Enguany també es celebren trenta anys de la gran riuada al Francolí, on la fundació també hi treballa sovint, i serà important també recordar-ho», va expressar Joan Basora, director de Desenvolupament Corporatiu i Sostenibilitat del Port de Tarragona.

Importància de la gent gran

«Per segon any, es tornarà a posar a la gent gran al centre de les atencions», va exposar Jerusalen Torra, gerent del centre de dia ARC Serveis Assistencials Tarragona, entitat col·laboradora. La gent gran farà punts de llibre de forma manual i es regalaran als premiats durant la gal·la.

D’aquesta forma, activistes i representants polítics i socials de Tarragona es tornaran a trobar al juny per a continuar construint i homenatjant la consciència social i mediambiental. També, s’està treballant perquè es pugui homenatjar el 75è aniversari de Josep Maria Jujol.