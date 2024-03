Els Ports de Tarragona i l'Ametlla de Mar, els que retiren més deixalleries del mar a Catalunya

Els pescadors catalans han retirat més de 120.000 litres de brossa del mar durant el 2023 en el marc del projecte Pesca Neta, el doble que l'any anterior. L'increment de deixalles respon a l'augment d'embarcacions adherides al projecte Pesca Neta, que involucra 900 pescadors. Entre els ports tarragonins, el de l'Ametlla de Mar és el que ha tret més deixalles, 10.887 litres. Segons els pescadors, la majoria dels residus són plàstics, sobretot tovalloletes higièniques, envasos, però també bidons, llaunes i altres elements com ara fusta, quitrà i carbó d'antigues barques. Tota la flota catalana participa des de fa tres anys en aquesta iniciativa, que ha registrat la retirada de 240.000 litres de brossa, la meitat de la qual l'any passat.

Abans d'arribar a port, els pescadors de l'Ametlla de Mar registren a través d'una aplicació mòbil totes les deixalles que s'han enredat a les xarxes durant la seva jornada laboral, juntament amb el peix del dia. La classifiquen en funció del tipus i el pes, a més de complementar-ho amb fotografies que documenten la troballa. «Normalment en recollim entre deu i quinze quilos, avui ha estat un dia bo perquè n'hi ha hagut menys», ha apuntat Juanma Margalef, patró d'una embarcació de l'Ametlla de Mar.

Factors com la mala mar, les tempestes o la distància amb la terra ferma tenen una incidència directa en la troballa de residus. Segons Margalef, els productes més habituals que es troben són trossos de plàstics, sobretot envasos, però també ampolles de vidre, bidons de pintura i en alguna ocasió, fins i tot, rentadores o bateries d'altres embarcacions.

A tot Catalunya, s'han registrat 120.000 litres de porqueria extreta del mar durant tot el 2023. Es tracta del doble de l'any anterior i la meitat del que s'ha recollit en els tres anys de programa Pesca Neta. Fonts del departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural apunten que aquestes dades equivaldrien a divuit camions cisterna de brossa marina. La subdirectora de Pesca i Aqüicultura, Itziar Segarra, ha assenyalat que aquestes dades responen a l'increment de pescadors que utilitzen l'aplicació mòbil on deixen constància de la brossa retirada diàriament i que ha suposat més de 3.000 hores de les jornades laborals dels pescadors.

Segons dades del departament, el port que ha registrat una major retirada de deixalles en el conjunt del litoral català és el de Palamós, a Girona, després de recollir 28.052,25 litres de brossa.

A la demarcació de Barcelona, lidera el rànquing Vilanova i la Geltrú amb 19.694 litres, mentre que a Tarragona, l'Ametlla de Mar, amb sis embarcacions adherides a Pesca Neta, ha retirat 10.887 litres. A escala global, la demarcació barcelonina ha recollit 34.968,10 litres de brossa, la de Girona 58.527,25 litres i finalment, Tarragona 26.778 litres.

Unes dades més baixes que les reals

Tots els pescadors catalans estan involucrats en el projecte Pesca Neta, si bé des d'Acció Climàtica reconeixen que no tots utilitzen l'aplicació mòbil on es registren diàriament les deixalles recollides. Així, apunten que el volum de porqueria retirada és més elevat.

El projecte pretén avaluar la incidència del factor humà en la contaminació marina i millorar la recuperació del medi marí, a més de compensar el sector pesquer per la dedicació a aquesta iniciativa. En aquest context, es destina un milió d'euros anuals a aquest programa que es reparteix entre les federacions de confraries de pescadors que hi participen, amb un cofinançament del fons europeu que enguany s'eleva fins al 70%.

D'altra banda, des de la confraria de pescadors de l'Ametlla de Mar, el seu president Miquel Brull ha celebrat la participació de totes les embarcacions en el projecte de Pesca Neta impulsat ara fa tres anys. «Ja sabem que és una feina que potser no ens tocaria a nosaltres però que l'hem de fer per salvar el nostre mitjà per viure, que és la pesca i anar a la mar», ha insistit Brull.

Incís en la conscienciació de la població

Conscienciar el conjunt de la població i en especial, les noves generacions, és un dels altres reptes que es marca el projecte de Pesca Neta. «El problema està a terra, no pas al mar», ha remarcat Margalef. En aquest sentit, la iniciativa es complementa amb activitats dirigides als joves i estudiants tant de primària com de secundària, amb activitats didàctiques que reforcen els missatges per tenir cura del medi ambient, també el marí. Així, es combinen testimonis de pescadors a les aules amb tallers de biodiversitat marina de la mà de responsables de projectes científics i xerrades divulgatives.