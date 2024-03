Un club de pàdel aterrarà a Sant Pere i Sant Pau amb la construcció de 10 pistes

El barri de Sant Pere i Sant Pau acollirà un nou complex de pàdel, el qual s’ubicarà dins de les instal·lacions de La Salle Tarragona. Segons ha pogut saber Diari Més, el centre educatiu ha cedit part dels seus terrenys a l’empresa Nick Club Pàdel Barcelona, que invertirà més de 800.000 euros en la construcció de deu pistes de pàdel exteriors i un aparcament d’unes 70 places. De fet, les obres es van iniciar el passat 29 de febrer i la previsió és que estiguin enllestides al setembre, coincidint amb l’inici del curs escolar.

La firma que s’encarregarà de gestionar el futur equipament es defineix com el «club de pàdel premium de Barcelona». L’any 2019 van construir un complex de 4.800 metres quadrats amb vuit pistes panoràmiques al barri d’Horta. Ara, volen crear el Nick Club Pàdel Tarragona, replicant les instal·lacions que tenen a la Ciutat Comtal.

El projecte està emplaçat dins del centre de la Salle Tarragona. Concretament, en el camp de futbol que es troba davant l’edifici Montserrat —el pavelló de Primària—, a tocar de la zona boscosa. Segons es desprèn del projecte, aquest equipament es troba en desús. L’àmbit d’actuació és d’uns 7.000 metres quadrats, dins dels quals es preveu la construcció de deu pistes de pàdel exterior i un aparcament de 68 places.

Es podrà accedir a aquesta zona pel vial que connecta el complex educatiu amb el carrer Sant Pere i Sant Pau. El projecte també contempla l’adequació d’aquesta entrada. L’edifici de planta baixa on es troben actualment els vestidors per als jugadors de futbol del camp de sorra situat al costat de l’avinguda dels Països Catalans. Aquest immoble es reformarà i passarà a funcionar com a recepció i vestuaris per als usuaris del club de pàdel.

Plànol de l'àmbit d'actuació.Cedit

Un pla per ampliar usos

Per poder dur a terme aquest projecte, La Salle Tarragona va presentar a l’Ajuntament de Tarragona un Pla especial urbanístic regular els usos a desplegar al centre escolar. També s’ha volgut definir la zonificació per garantir l’adequació dels usos a les necessitats actuals del projecte educatiu i de les seves necessitats amb relació a les activitats complementàries.

En aquest pla, s’exposa que l’ús principal i dominant és l’educatiu, mentre que es contempla el de residència col·lectiva com a complementari, així com l’esportiu. En aquest àmbit, s’incorpora el camp de futbol, les pistes de pàdel i els vestuaris annexes. Atès que aquests no tenen una funció estrictament associada a les activitats educatives, es despleguen com a ús secundari, amb horaris no necessàriament coincidents amb el lectiu i oberts a tota la ciutadania.

Això sí, l’alumnat de La Salle podrà gaudir d’aquestes instal·lacions dins la programació curricular d’educació física, tal com s’indica en la carta que ha fet arribar la direcció del centre a les famílies. En aquesta, també s’han explicat les actuacions que es duran a terme perquè hi hagi la mínima afectació al funcionament del col·legi. Així doncs, s’ha habilitat una nova entrada per l’avinguda dels Països Catalans i també noves zones de pàrquing temporals.