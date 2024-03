Cau una banda que va estafar persones grans simulant ser d'una empresa d'electricitat

La Policia Nacional ha desarticulat un grup criminal, amb la detenció d'una persona i la investigació de dos, dedicat a estafar persones vulnerables d'edat avançada a Barcelona, Tarragona, Madrid i Valladolid, després que un dels integrants simulés ser treballador d'una empresa d'electricitat.

Va ser l'abril del 2023 quan es va interposar una denúncia a la comissaria de districte de Delicias de Valladolid per part dels responsables d'una empresa val·lisoletana dedicada a la comercialització de subministraments de llum, gas i telefonia, han informat divendres fonts policials.

Pel que sembla, algú, que es feia passar per un treballador de l'empresa, estava utilitzant les seves línies per fer trucades telefòniques a través de veu IP per tal de contactar amb persones d'edat avançada i estafar-los en la contractació dels subministraments esmentats.

El Grup de Ciberdelinqüència de la Brigada Provincial de Valladolid va iniciar una investigació per establir la forma d'actuar utilitzada pels estafadors, així com identificar els autors dels fets.

Un membre de l'organització trucava per telèfon a clients de comercialitzadores de serveis d'empreses de subministraments conegudes, que s'havien canviat recentment de companyia, i els informava que tenien un deute important per no respectar un suposat contracte de permanència existent amb la seva comercialitzadora anterior.

Llavors se'ls exigia el pagament d'una quantitat de diners de forma urgent i urgent, que els seria retornat si feien l'abonament ràpidament.

El membre del grup criminal que feia les trucades era un extreballador d'una empresa d'aquest sector, que en dominava perfectament la dinàmica i el funcionament, experiència de la qual se servia per guanyar-se la confiança de les víctimes potencials.

Es tractava de persones amb escassos coneixements de l'operativa bancària, per la qual cosa el suposat autor guiava les víctimes pas a pas, a fi que fessin els pagaments que els demanaven, resultant finalment estafades.

Per fer més creïbles les trucades, els estafadors van utilitzar de forma fraudulenta la connexió d'internet de l'empresa de Valladolid dedicada a la comercialització de subministraments, de manera que les víctimes creien que estaven parlant en tot moment amb un teleoperador d'aquesta empresa en veure reflectit el número de la trucada al terminal.

Les investigacions van donar com a resultat la identificació de set víctimes que van ser enganyades, fent el pagament en comptes controlats pel grup criminal, tres d'elles residents a les províncies de Barcelona, dues a Tarragona, una a Valladolid i una altra a Madrid.