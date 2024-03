El sector del transport fa una crida a millorar les infraestructures

Imatge de la jornada que va servir per posar sobre la taula els reptes del sector en el futur.FEAT

La Federació d’Autotransport de Tarragona (FEAT) i el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de la ciutat van abordar aquesta setmana els reptes en transport als quals s’enfrontarà el territori en els pròxims anys. Durant la primera jornada El futur del transport a Tarragona es van reclamar millores en infraestructures i la necessitat d’incorporar joves i dones en el sector del transport per carretera, amb l’objectiu d’assegurar la continuïtat.

El degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona, Joan Gabriel Talarn, va manifestar que «falta realitzar grans inversions en el territori, i més enllà de la zona litoral, ja que és imprescindible comunicar les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona amb l’interior de Catalunya». El mateix Talarn va subratllar que Enginyers i FEAT «hem de treballar junts per arribar molt lluny, i sempre mantenint les premisses de fer les coses de forma sostenible i segura».

Per la seva banda, el president de la FEAT, Joaquim Riudeubas, va manifestar que «volem aconseguir que la gent jove accedeixi al sector, i també és molt important que ho facin les dones». Riudeubas va afegir que «tenim el repte generacional, a tota Europa falten conductors i conductores. Per això, aquí a Catalunya hem promogut la formación professional del jovent, de manera que accedeixi gratuïtament a aprendre la professió i tenir el carnet per poder conduir camions i autobusos».

El president de la Plataforma de Mercaderies per l’interior, Eugeni Sedano, va exposar també la reivindicació a favor d’un corredor mediterrani sostenible i segur lluny dels nuclis poblats lluny de perills i sorolls. En les jornades també hi va intervenir el president de l’Agrupació de Transport Regular de Viatgers de FEAT, Josep Albert Vallcorba, qui va recalcar la importància d’obtenir «un model d’èxit del servei de transport públic més ràpid i més eficient», que «ha d’anar acompanyat d’unes infraestructures adequades».

La sessió es va iniciar amb la intervenció de la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, que va lloar la tasca social i econòmica dels transportistes i la necessitat de posar-la en valor davant de la ciutadania. El sotsdirector de Transports de la Generalitat, Daniel Fernández, també hi va participar.