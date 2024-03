Intercepten gairebé 50 quilograms de peix de la Llotja de Tarragona

En un operatiu que la Guàrdia Civil va dur a terme ahir amb el suport de la Guàrdia Urbana al barri del Serrallo, a Tarragona, els cossos policials van interceptar gairebé 50 quilograms per raons mida, en no complir la normativa exigida per a la seva comercialització, o d'etiquetatge.

L'operació, que va rebre el nom d'Alevins', nom que reben les cries recent nascudes dels peixos, va centrar-se en les dues sorties principals del barri mariner, coincidint amb l'arribada de les embarcacions al port. Posteriorment, els agents van procedir a inspeccionar les instal·lacions de la Confraria.

Durant l'operació, es va sotmetre a escrutini cada vehicle que transitava per la zona de control, des de cotxes fins a camions. Fins i tot alguns pescadors que portaven peix per a consum personal van ser sancionats per no passar pel degut procés de comercialització a la llotja.

Des de la Guàrdia Civil s'insisteix que el propòsit del dispositiu era assegurar que tot el peix capturat i desembarcat passés per la llotja.

La normativa prohibeix pescar peixos de certs tamanys per tractar de no danyar l'ecosistema evitant la pesca de cries.